「EVO Japan 2024」にSNKブースが出展

株式会社SNKは、2024年4月27日(土)〜29日(祝)の3日間にわたり有明GYM-EX(東京都江東区)で開催される「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」にブースを出展する。■「餓狼伝説 City of the Wolves」の初試遊を実施本ブースの目玉となるのが、2025年初頭発売予定の新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolvess(以降:餓狼伝説CotW)」の初試遊だ。バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、感性を刺激する独自の「アートスタイル」、初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルなど、さらなる進化を遂げた「餓狼伝説」をいち早く体験してみよう。試遊後にアンケートに協力すると、「餓狼伝説CotW」オリジナルトートバッグがもらえる。

試遊アンケートに答えてトートバッグをもらおう!

えなこさんとモデルのAkiさんが「餓狼伝説CotW」コスプレで登場!

SNKブースのフォトスポットで撮影&X投稿すれば「餓狼伝説CotW」クリアファイルをプレゼント

【画像】4月27日(土)限定!「KOF XV」トーナメント出場選手全員にオリジナルTシャツをプレゼント!

なおSNK公式サイトにて「EVO Japan 2024」試遊用プレイガイドが公開されているので、バトルシステムや操作方法、コマンドなどを事前にチェックしておくと、当日はスムーズにプレイできそうだ。■人気コスプレイヤーのえなこさんと、モデルのAkiさんが登場2024年4月28日(日)は、「餓狼伝説CotW」の双葉ほたる、テリー・ボガードのコスプレでえなこさんとAkiさんが登場。ステージやSNKブースなどで様々なイベントが実施されるのでお楽しみに。◆「餓狼伝説CotW」コスプレステージ日時:2024年4月28日(日) 10時30分〜場所:EVO Japan 2024 サブステージ※混雑により、イベント内容を変更する可能性がございます。予めご了承ください。◆えなこさん撮影会日時:2024年4月28日(日) 13時30分〜/14時00分〜/14時30分〜場所:SNKブース内フォトスポット※当日8時30分よりSNKブース内フォトスポットにて整理券を配布いたします。※整理券は先着90名に配布します。整理券がなくなり次第終了とさせていただきます。◆Akiさん撮影会日時:2024年4月28日(日) 9時30分〜/15時00分〜/16時00分〜場所:SNKブース内フォトスポットまた、SNKブース内のフォトスポットで撮影した写真にハッシュタグ「#CotW」をつけてX(旧Twitter)に投稿すると、「餓狼伝説CotW」クリアファイルがもらえる。SNKブース受付でスタッフに投稿したポスト画面を見せるだけでOK。さらに2024年4月27日(土)は、「EVO Japan 2024」メインタイトルとなる「THE KING OF FIGHTERS XV」トーナメントに出場した選手全員に「KOF XVオリジナルTシャツ」を配布する。トーナメントに出場する人は、初日に必ずSNKブースを訪れてオリジナルTシャツをゲットしよう。(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.