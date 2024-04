大阪・関西万博に向けて5月31日〜6月2日に開催される『Warai Mirai Fes 2024〜Road to EXPO 2025〜』(主催:一般社団法人チーム関西)の第2弾ラインナップが25日、発表された。期間中、大阪・なんばの各劇場、京橋・松下IMPホールなどで、、文化・エンタテインメント・スポーツ、Well-beingに関するステージやシンポジウム、ワークショップなど多彩なプログラムを実施。なんばグランド花月(NGK)では『なんば寄席2024〜豪華新喜劇と爆笑漫才」、よしもと漫才劇場(マンゲキ)では『超よしもとお笑いライブWMFSP』などで盛り上がる。

また、ボーイズグループ・OWVによる『OWV×Warai Mirai Fes LIVE supported by DAIWA』のチケット一般発売もスタートした。このほか、『Warai Mirai Fes 2024』での展示に向けて、5月18日・19日に大阪府立江之子島文化芸術創造センター「enoco」でリユース・アートワークショップが開かれる。■『Warai Mirai Fes 2024〜Road to EXPO 2025〜』日程:2024年5月31日(金)〜6月2日(日)会場:YES-THEATER、NMB48劇場、なんばグランド花月、松下IMPホール、よしもと漫才劇場、LAUGH&PEACE ART GALLERYほか・『なんば寄席2024〜豪華新喜劇と爆笑漫才〜』日時:5月31日 午後7時30分開演会場:なんばグランド花月出演:ロザン、祇園、ラニーノーズ、ダブルヒガシ、酒井藍、アキ、吉田裕、未知やすえ、島田珠代、山田花子、川畑泰史、千葉公平、松浦真也ほか・『超よしもとお笑いライブWMFSP』日時:6月1日・2日 午前10時開演/午後0時40分開演/午後3時20分開演会場:よしもと漫才劇場出演:6月1日=とろサーモン、ニューヨーク、ミキ、トット、吉田たち、からし蓮根、スナフキンズ、カベポスター、天才ピアニスト、ツートライブ、鬼としみちゃむ、真輝志6月2日=見取り図、ミキ、ミルクボーイ、佐久間一行、もも、ダブルヒガシ、フースーヤ、濱田祐太郎、ドーナツ・ピーナツ、セルライトスパ、マイスイートメモリーズ、たくろう・『バカ丸ライブ』日時:6月1日 午後6時30分開演会場:よしもと漫才劇場出演:バッテリィズ、カベポスター、丸亀じゃんご・『DETH〜未来で評価されるネタと未来企画の章〜』日時:6月1日 午後8時30分開演会場:よしもと漫才劇場出演:シゲカズです、フースーヤ、ツートライブ、隣人、ななまがり、アイロンヘッド、河野(令和喜多みな実)、しげ(20世紀)・『翔・全員ライブ120!!!』日時:6月2日 午後6時開演会場:よしもと漫才劇場出演:うただ、ぎょうぶ、タチマチ、とくいち、cacao、ごぞうろっぷ、三遊間、タイムキーパー、ファンファーレと熱狂、エナマキシマ、オニイチャン、空前メテオ、ぐろう、シスター、ジョックロック、マーメイド、ライムギ、山椒魚、シカノシンプ、例えば炎、釈迦虎、はるかぜに告ぐ、清川雄司・『優しさライブ〜誰も傷つけない世界一優しいネタと優しさコーナー〜』日時:6月2日 午後9時開演会場:よしもと漫才劇場出演:シゲカズです、黒帯、ドーナツ・ピーナツ、滝音、シンクロニシティ、天才ピアニスト・『OWV×Warai Mirai Fes LIVE supported by DAIWA』日時:5月31日 午後7時開演会場:松下IMPホール出演:OWV