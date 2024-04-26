・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８３．５７ドル（＋０．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３４２．５ドル（＋４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７３４．２セント（＋１．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０２．２５セント（＋７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４１．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６２．７５セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．６６（＋０．５７）


出所：MINKABU PRESS