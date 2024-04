キンプリ永瀬廉、Aぇ! group正門良規を観察！？共演イベントの裏側明かす「たまたま…」

4月24日深夜の文化放送『レコメン!』内の『King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』にて、King & Princeの永瀬廉が、株式会社STARTO ENTERTAINMENT所属のグループが出演したイベント『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』舞台裏でのAぇ! group・正門良規とのエピソードを明かした。

【関連】キンプリ永瀬廉、“親友”正門良規が所属するAぇ! groupのデビュー決定に感慨「幸せな瞬間に立ち会えた」

リスナーからのメールをきっかけに、永瀬がイベント当日、自身のInstagramに“正門を観察する”といった内容のストーリーをあげていたという話題になると、永瀬は、「(正門とは)一緒の楽屋ではなかったです。一緒の楽屋は俺らはWEST.でした」と前置きしつつ、「正門はたまたまケータリングルームで会って、そこから始めました。“あ、正門を今日観察しよう”と思って」と切り出した。

続けて、「そこから、“〇〇食べてる”みたいな。で、探してその時のやつをあげたり、たまに正門に電話して“今何してる?”って聞いて、それをストーリーにあげたりとかして。何個か直接聞いてます」「で、リハとか一緒になると、正門の姿見て、あいつ歩くのすごいゆっくりだったから、そういうのも言って」「途中から見失って、もうちょっとめんどくさくなってやめました」と笑いまじりに説明。

そして、「次、大阪では誰を観察しようかなっていう。観察対象を決めないとなと思ってますね。全く関わりない人の観察しようかな」と、5月29日〜30日開催予定の京セラドーム大阪公演での“観察”にも意欲を見せていた。