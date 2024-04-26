　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万7820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42152.36円　　ボリンジャーバンド3σ
41124.77円　　ボリンジャーバンド2σ
40097.19円　　ボリンジャーバンド1σ
39352.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39069.60円　　25日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・基準線
38148.40円　　75日移動平均
38105.00円　　一目均衡表・転換線
38042.01円　　ボリンジャーバンド-1σ
37820.00円　　26日夜間取引終値
37770.00円　　5日移動平均
37628.48円　　25日日経平均株価現物終値
37060.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37014.43円　　ボリンジャーバンド2σ
35986.84円　　ボリンジャーバンド3σ
34596.85円　　200日移動平均


株探ニュース