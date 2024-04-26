ÇÏ·ô¹¥Ä´¤Î¹âÅÄ½©¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤â¡ÖÅö¤¿¤ë¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬¸«¤¨¤¿!? ¤¢¤Î¡Ö»º¶ð¡×¤Ë´üÂÔ
¹âÅÄ½©¤Î¶¥ÇÏÍ½ÁÛ #Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ
¡ØBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡Ù¡ÊBS11¡Ë¤ÎÅÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÍ½ÁÛ´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ½©¡Ê¤·¤å¤¦¡Ë¤µ¤ó¡££´·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3200m¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤Î"µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ"¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤ÎÃíÌÜÇÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¹âÅÄ½©¤µ¤ó
¹âÅÄ½©¡¡º£Ç¯¤Î½Õ¤Ï¡¢ÇÏ·ô¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¡ØBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§Æ£°¦»Ò¤µ¤ó¤ÈÍ½ÁÛÂÐ·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¡¹½µ¤Þ¤Ç¤Î²ó¼ýÎ¨¤Ï180%¤Û¤É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ³°¤ì¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶áÁö¤ÎÀ®ÀÓ¤äÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â²áµî£µÇ¯¤Ë¤·¤Ü¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾å°Ì¤ËÍè¤ëÇÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî£µÇ¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤À¤«ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ô»ú¤äÊ¸»ú¤¬¤½¤³¤À¤±Éâ¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡Ö²áµî£µÇ¯¤Ç£¸ÏÈ¤¬¤è¤¯Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï²¿ÅÙ¤â¾å°Ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦"Éâ¤½Ð¤¿¥Ç¡¼¥¿"¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÇÄ¾¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÍ½ÁÛ¤ÎÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤âÉâ¤½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤Ë´üÂÔ¡Û
¡¡º£Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤â¡¢»ä¤Î¤Ê¤«¤ÇÉâ¤½Ð¤Æ¸«¤¨¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî£µÇ¯¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤¬£´¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÌµ»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£±Æ¬ÌÜ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤Ï¡¢¥µ¥ê¥¨¥é¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£µºÐÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À£¸Àï¤·¤«Áö¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÇÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ìÅý¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¥µ¥é¥¥¢¤Ï£µºÐ¸åÈ¾¤ËËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÏ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤è¤ê¿´¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉðËµ³¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡Ö½âÃË¡Ê¤¿¤Æ¤ª¡Ë¡×¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥Àï¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÏÓ¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹ñ»Þ±É±¹¼Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î£Ç·¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¡Ê£²·î17Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç3400m¡Ë¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤È¥¯¥Óº¹¤ÎÀÜÀï¤ËÇÔ¤ì¤Æ£²Ãå¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤Ï£Ç¶ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡Ê£³·î17Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç3000m¡Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤âºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î°ìÆ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇÏ¤ÈÀÜÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç½ÎÏÅª¤Ë¤â½½Ê¬ÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âËÉÙ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ëµó¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Î£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î22Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç3000m¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÁêÅö¶¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡££±ÈÖ¿Íµ¤Ç»¸ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ò³°¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î£Ç¶¶âòÏ¾Þ¡Ê£³·î10Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¾¡¤ÁÇÏ¡Ê¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¡Ë¤«¤é£µÇÏ¿ÈÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ò¤ÈÃ¡¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡££³Ãå°ÊÆâ¤Ë¤Ï¼ê·ø¤¯Æþ¤ê¤½¤¦¤Ê£±Æ¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Úµ³¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·êÇÏ¡Û
¡¡¤³¤³£µÇ¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ï¡¢¾å°Ì¿Íµ¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤â¸Ç¤á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·êÇÏ¤â£±Æ¬Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ì¥ª¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢°È¾å¤Î²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤·¡¢²£»³µ³¼ê¤âÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ì¥ª¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Á°Áö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡££Ç¶Æü·Ð¾Þ¡Ê£³·î23Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2500m¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ¨¤²¤Æ£´Ãå¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£º£²ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ¨¤²¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¾¡Éé¤âÆÀ°Õ¤½¤¦¡££³Ãå°ÊÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à·êÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£3000m°Ê¾å¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ç¤â£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ãå¼Â¤ËÇÏ·ô¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê·êÇÏ¤ÏÁÀ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²¡¤µ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤¤¤¤·Á¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤âÅö¤Æ¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Úprofile¡Û
¹âÅÄ ½©¡¡¤¿¤«¤À¡¦¤·¤å¤¦¡¡
1991Ç¯£¹·î23Æü¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡£¶¥ÇÏ¤Î¤Û¤«¡¢Âç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¤Ç?¼ò»Õ¡¦ÆüËÜ¼òÉÊ¼Á´ÕÄê»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡Ù¡ÊBS11¡Ë¡¢¡Ø¹âÅÄ½©¤ÎFEEL SHU NICE!¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤ä¶¥ÇÏ¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¡£