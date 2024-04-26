『ジュラシック・ワールド』3部作、金曜ロードショーで3週連続一挙放送
日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00〜)では、映画『ジュラシック・ワールド』『ジュラシック・ワールド／炎の王国』『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』の3部作を、5月17日から3週連続で一挙放送する。
(左から)『ジュラシック・ワールド』『ジュラシック・ワールド／炎の王国』『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』
先日『ゴジラ-1.0』が受賞したことで、日本でも話題になった米アカデミー賞の「視覚効果賞」。初代『ジュラシック・パーク』もこの賞を受賞しており、恐竜たちのロボットやCGを駆使して、映像表現の歴史を塗り替えた。
そんなDNAを受け継いでいる『ジュラシック・ワールド』3部作。完結編として2022年に公開された『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』は、今回地上波初放送となる。
(C)2015 Universal Studios and Amblin Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
Jurassic World Fallen Kingdom: TM & (C) 2018 Universal City Studios Productions LLLP and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C)2022 Universal Studios, Amblin Entertainment, Inc. and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.
【編集部MEMO】
『金曜ロードショー』今後のラインナップ
・4月26日『シンデレラ』
・5月3日『猫の恩返し』 ※本編ノーカット
・5月10日『耳をすませば』 ※地上波初放送
・5月17日『ジュラシック・ワールド』
・5月24日『ジュラシック・ワールド／炎の王国』
・5月31日『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』 ※地上波初放送
(左から)『ジュラシック・ワールド』『ジュラシック・ワールド／炎の王国』『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』
先日『ゴジラ-1.0』が受賞したことで、日本でも話題になった米アカデミー賞の「視覚効果賞」。初代『ジュラシック・パーク』もこの賞を受賞しており、恐竜たちのロボットやCGを駆使して、映像表現の歴史を塗り替えた。
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Jurassic World Fallen Kingdom: TM & (C) 2018 Universal City Studios Productions LLLP and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C)2022 Universal Studios, Amblin Entertainment, Inc. and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.
【編集部MEMO】
『金曜ロードショー』今後のラインナップ
・4月26日『シンデレラ』
・5月3日『猫の恩返し』 ※本編ノーカット
・5月10日『耳をすませば』 ※地上波初放送
・5月17日『ジュラシック・ワールド』
・5月24日『ジュラシック・ワールド／炎の王国』
・5月31日『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』 ※地上波初放送