日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00〜)では、映画『ジュラシック・ワールド』『ジュラシック・ワールド/炎の王国』『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』の3部作を、5月17日から3週連続で一挙放送する。(左から)『ジュラシック・ワールド』『ジュラシック・ワールド/炎の王国』『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』先日『ゴジラ-1.0』が受賞したことで、日本でも話題になった米アカデミー賞の「視覚効果賞」。初代『ジュラシック・パーク』もこの賞を受賞しており、恐竜たちのロボットやCGを駆使して、映像表現の歴史を塗り替えた。

そんなDNAを受け継いでいる『ジュラシック・ワールド』3部作。完結編として2022年に公開された『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』は、今回地上波初放送となる。(C)2015 Universal Studios and Amblin Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Jurassic World Fallen Kingdom: TM & (C) 2018 Universal City Studios Productions LLLP and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.(C)2022 Universal Studios, Amblin Entertainment, Inc. and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.【編集部MEMO】『金曜ロードショー』今後のラインナップ・4月26日『シンデレラ』・5月3日『猫の恩返し』 ※本編ノーカット・5月10日『耳をすませば』 ※地上波初放送・5月17日『ジュラシック・ワールド』・5月24日『ジュラシック・ワールド/炎の王国』・5月31日『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』 ※地上波初放送