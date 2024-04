祇園のママに聞く！ 京都で「漬物」を買うならこのお店

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は京都の食卓に欠かせない「漬物」です。

〈教えて! 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい! そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

漬物を買うなら?

京都土産の定番の一つである「漬物」。京都人の日常の中でも欠かせない、食卓の名脇役です。

「どちらもジェイアール京都伊勢丹地下の『老舗名店の味セレクション』にも一部置いたはりますし、全国の催事に行かはることもあります」と宏美ママ。お気に入りの2軒を教えてもらいました。

東山八百伊(祇園四条)

1軒目は昭和9年創業、代々「京都府の現代の名工」も受賞されている「東山八百伊」。観光エリアの近くにあるので観光客にも買いやすい立地です。高台寺店、オンラインショップもあります。

「千枚漬」 出典:辣油は飲み物さん

宏美ママ

祖母も母も「お漬けもんは家で漬けるもんどす」と言っていたので(私はぬか床をダメにしてしまい断念)自家製しか知らずに育ったんどすけど、30年程前「お店でのお付き出しにも使えるかと思って」とこちらのお漬物をいただき、専門店さんならではのおいしさに開眼、以来のファンどす。

「懐石たくあん」 写真:お店から

宏美ママ

今は春キャベツや菜の花なども出ていて、季節ものも必ず買いますが、年間通して一番買うのは商標登録もされてる「懐石たくあん」。酢飯とお新香巻きにするのも好きどす!

田中漬物舗(東山)

<店舗情報>◆東山八百伊 本店住所 : 京都府京都市東山区東大路松原下ル4丁目毘沙門町44TEL : 075-525-0801

明治44年創業の「田中漬物舗」は東大路通りから路地に入るとあり、雰囲気のある古い建物が素敵です。オンラインショップもあるので遠方の方はぜひご利用ください。

店内 写真:お店から

宏美ママ

こちらもかなり前になりますけど、教えてくれはったのは東京の美食家のお客様。「明日は田中さんに寄ってから帰る」とおっしゃって、この方の「おいしい」は食べたい!とすぐに買いに行きました。

「ごま大根」 540円 写真:お店から

宏美ママ

通年商品では大根(ごま、柚子、昆布、あとひき七味)や古水菜、しば漬けなどをよく買いますね。季節ものでは春夏の、甘酢漬けのトマト、白醤油としいたけのだし汁漬けのアスパラが特に好き。お酒のアテにもしてます。野菜ソムリエ、醤油名匠でもあられるご主人ならではのお品どすね。

「アスパラ」 540円 写真:お店から

<店舗情報>◆田中漬物舗住所 : 京都府京都市東山区東大路三条下ル二筋目西入ル南木之元町536-2TEL : 075-561-2928

文:古川宏美・食べログマガジン編集部



※価格は全て税込

