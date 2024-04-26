【天皇賞・春】武豊サリエラは最内枠…フルゲート18頭立て

4月28日（日）に京都競馬場で行われる、第169回天皇賞・春（G1・4歳上オープン・芝3200m）の枠順は下記の通り。ダービー馬タスティエーラ、菊花賞馬ドゥレッツァなど世代のトップホースが集結。フルゲート18頭立てと面白い顔ぶれとなった。武豊騎手は完全にテン乗りでサリエラとのコンビで最内枠へ。上位人気が予想されるテーオーロイヤルは菱田裕二騎手とのコンビで7枠14番へ。ジョッキーの腕が問われる淀の3200mを先頭で駆け抜けるのはどの馬か ︎注目の発走は28日（日）15時40分。

【武豊日記】うれしくも懐かしい思い出

ジョッキーの腕が問われる淀の3200m

1-1

サリエラ

牝5・56.0・武豊

国枝栄・美浦

1-2

ヒンドゥタイムズ

せん8・58.0・団野大成

斉藤崇史・栗東

2-3

プリュムドール

牝6・56.0・和田竜二

奥村豊・栗東

2-4

ワープスピード

牡5・58.0・三浦皇成

高木登・美浦

3-5

ブローザホーン

牡5・58.0・菅原明良

吉岡辰弥・栗東

3-6

ディープボンド

牡7・58.0・幸英明

大久保龍志・栗東

4-7

タスティエーラ

牡4・58.0・J.モレイラ

堀宣行・美浦

4-8

ゴールドプリンセス

牝4・56.0・田口貫太

寺島良・栗東

5-9

シルヴァーソニック

牡8・58.0・M.デムーロ

池江泰寿・栗東

5-10

サヴォーナ

牡4・58.0・池添謙一

中竹和也・栗東

6-11

マテンロウレオ

牡5・58.0・横山典弘

昆貢・栗東

6-12

ドゥレッツァ

牡4・58.0・戸崎圭太

尾関知人・美浦

7-13

スカーフェイス

牡8・58.0・松若風馬

中竹和也・栗東

7-14

テーオーロイヤル

牡6・58.0・菱田裕二

岡田稲男・栗東

7-15

メイショウブレゲ

牡5・58.0・酒井学

本田優・栗東

8-16

チャックネイト

せん6・58.0・鮫島克駿

堀宣行・美浦

8-17

スマートファントム

牡4・58.0・岩田望来

石橋守・栗東

8-18

ハピ

牡5・58.0・浜中俊

大久保龍志・栗東