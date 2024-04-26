【天皇賞・春】武豊サリエラは最内枠…フルゲート18頭立て
4月28日（日）に京都競馬場で行われる、第169回天皇賞・春（G1・4歳上オープン・芝3200m）の枠順は下記の通り。ダービー馬タスティエーラ、菊花賞馬ドゥレッツァなど世代のトップホースが集結。フルゲート18頭立てと面白い顔ぶれとなった。武豊騎手は完全にテン乗りでサリエラとのコンビで最内枠へ。上位人気が予想されるテーオーロイヤルは菱田裕二騎手とのコンビで7枠14番へ。ジョッキーの腕が問われる淀の3200mを先頭で駆け抜けるのはどの馬か︎注目の発走は28日（日）15時40分。
1-1
サリエラ
牝5・56.0・武豊
国枝栄・美浦
1-2
ヒンドゥタイムズ
せん8・58.0・団野大成
斉藤崇史・栗東
2-3
プリュムドール
牝6・56.0・和田竜二
奥村豊・栗東
2-4
ワープスピード
牡5・58.0・三浦皇成
高木登・美浦
3-5
ブローザホーン
牡5・58.0・菅原明良
吉岡辰弥・栗東
3-6
ディープボンド
牡7・58.0・幸英明
大久保龍志・栗東
4-7
タスティエーラ
牡4・58.0・J.モレイラ
堀宣行・美浦
4-8
ゴールドプリンセス
牝4・56.0・田口貫太
寺島良・栗東
5-9
シルヴァーソニック
牡8・58.0・M.デムーロ
池江泰寿・栗東
5-10
サヴォーナ
牡4・58.0・池添謙一
中竹和也・栗東
6-11
マテンロウレオ
牡5・58.0・横山典弘
昆貢・栗東
6-12
ドゥレッツァ
牡4・58.0・戸崎圭太
尾関知人・美浦
7-13
スカーフェイス
牡8・58.0・松若風馬
中竹和也・栗東
7-14
テーオーロイヤル
牡6・58.0・菱田裕二
岡田稲男・栗東
7-15
メイショウブレゲ
牡5・58.0・酒井学
本田優・栗東
8-16
チャックネイト
せん6・58.0・鮫島克駿
堀宣行・美浦
8-17
スマートファントム
牡4・58.0・岩田望来
石橋守・栗東
8-18
ハピ
牡5・58.0・浜中俊
大久保龍志・栗東