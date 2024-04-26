【クイーンエリザベス2世カップ】プログノーシスは5番ゲートへ
現地時間4月28日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる、クイーンエリザベス2世カップの出馬表が発表された。
●クイーンエリザベス2世カップ（G1）
第8レース 芝・2000m
JRA発売レース：17時40分（現地時間16時40分）発走予定
・出走予定日本馬
ヒシイグアス（牡8・美浦・堀宣行）
プログノーシス（牡6・栗東・中内田充正）
ノースブリッジ（牡6・美浦・奥村武）
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馬番：1
ロマンチックウォリアー
せん6・57・J.マクドナルド
C.シャム
ゲート番：10
馬番：2
ドバイオナー
せん6・57・T.マーカンド
W.ハガス
ゲート番：9
馬番：3
ヒシイグアス
牡8・57・D.レーン
堀宣行
ゲート番：1
馬番：4
プログノーシス
牡6・57・川田将雅
中内田充正
ゲート番：5
馬番：5
ストレートアロン
せん5・57・C.ホー
C.ファウンズ
ゲート番：6
馬番：6
ソードポイント
せん5・57・K.リョン
F.ロー
ゲート番：4
馬番：7
ニンブルニンバス
せん6・57・A.アッゼニ
P.イウ
ゲート番：11
馬番：8
ファイブジーパッチ
せん6・57・B.アヴドゥラ
A.クルーズ
ゲート番：8
馬番：9
ノースブリッジ
牡6・57・岩田康誠
奥村武
ゲート番：3
馬番：10
ハッピートギャザー
せん5・57・A.バデル
F.ロー
ゲート番：7
馬番：11
マッシヴソヴリン
せん4・57・Z.パートン
C.イプ
ゲート番：2