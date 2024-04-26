「有力馬次走報」(２５日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆大阪杯でＧ１初制覇を飾ったベラジオオペラ（牡４歳、栗東・上村）は、引き続き横山和で宝塚記念（６月２３日・京都、芝２２００メートル）へ向かう。

◆皐月賞１７着メイショウタバル（牡３歳、栗東・石橋）は浜中とのコンビ継続でダービー（５月２６日・東京、芝２４００メートル）へ。

◆マイラーズＣ４着のエアロロノア（騸７歳、栗東・笹田）は安田記念（６月２日・東京、芝１６００メートル）へ向かう。除外の場合はエプソムＣ（６月９日・東京、芝１８００メートル）へ回る。

◆栗東・藤岡勢の動向。ダービー卿ＣＴ１５着のグランデマーレ（牡７歳）は京王杯ＳＣ（５月１１日・東京、芝１４００メートル）へ。ヴァンケドミンゴ（牡８歳）は新潟大賞典（５月５日・新潟、芝２０００メートル）か都大路Ｓ（５月１１日・京都、芝１８００メートル）へ。

◆栗東・須貝勢の動向。マイラーズＣ１４着のリューベック（牡５歳）は都大路Ｓへ向かう。オアシスＳを勝ったユティタム（牡４歳）はアハルテケＳ（６月１日・東京、ダート１６００メートル）で連勝を狙う。

◆栗東・宮本勢の動向。天王山Ｓ３着のクインズメリッサ（牝６歳）は国分恭騎乗で越後Ｓ（５月４日・新潟、ダート１２００メートル）へ。仁川Ｓ７着のオーロイプラータ（牡４歳）は鮫島駿とのコンビで平安Ｓ（５月１８日・京都、ダート１９００メートル）へ向かう。

◆川崎記念２着のグランブリッジ（牝５歳、栗東・新谷）はエンプレス杯（５月８日・川崎、ダート２１００メートル）へ。