¡Úµð¿Í¡Û¹ÅÇÉ¤Ê¥É¥é£±¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤¬³«Ëë£±£°»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¡¡¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤Ïà¾®³ØÀ¸¥ì¥Ù¥ëá
¡¡µð¿Í¤¬£²£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«£²°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é£³¡½£²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢£³¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ºäËÜ¤Î£³¹æ£³¥é¥ó¤Çµó¤²¤¿£±ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµß±ç¿Ø¤¬»à¼é¡££·²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¡¢¿·¿Í¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë³«Ëë£±£°»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤âÂçÀª¤âÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£¥Á¡¼¥à¤â£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«ÂÇÀþ¤Ç¾¡¤Ä»î¹ç¤ò£±»î¹ç¤Ç¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¾´Ü¤éµß±ç¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¤Î¤Ï°ÂÄê´¶¤¢¤ëÅêµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¤Ç¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¡ØÆâÍÆ¡Ù¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ø·ë²Ì¡Ù¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ó¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÀ¾´Ü¤ÏÀ¼¤³¤½¾®¤µ¤¯¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤·¾Ð¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¾®³ØÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥®¥ã¥°¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µÕ¤Ë¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¤Ò¤Í¤Ã¤¿¥Í¥¿¤Ë¤ÏÁ´¤¯¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Í¡×¤È¤Î¾ðÊó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¥®¥ã¥°¡×¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤áÈó¸ø³«¡×¡ÊÆ±¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤Þ¤¿¤Î¾®³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂçÊØ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡Ö¤¦¤ó¤³¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ò¶¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ÅÇÉ¤Ê¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¾´Ü¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£