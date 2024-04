大谷は隣で白い歯

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日(日本時間25日)までの時点で両リーグトップの打率.371をマークするなど活躍している。同日のナショナルズ戦前には現地で取材に応じたが、ウィル・アイアトン通訳を評価する場面が話題に。自ら英訳したアイアトン通訳の様子も相まって、ネット上では「人たらしの本領発揮」「ウィルさん赤くなってるやん」などと注目されていた。

米メディアからの質問。同僚らとコミュニケーションを取る機会が増えている点について問われると「新しい通訳が素晴らしいんじゃないですか」と一言。真面目な表情から一転、白い歯を見せて「ハハハ」と明るい笑顔を見せた。

隣で聞いていたアイアトン通訳は「The new interpreter is probably pretty good!(新しい通訳が“おそらく”素晴らしい)」と英訳。照れ隠しなのか一言加え、赤面しながら笑いを浮かべた。米メディアからも笑いが起きていた。

この場面はX上の日本ファンの間でも話題に。「自分で自分を褒めて赤面でかわいすぎ」「周りのみなさんの反応の温かさもいいですね」「人たらしの本領発揮」「ウィルさん赤くなってるやん〜」などと大谷の言葉とともに、アイアトン通訳の反応も注目を集めていた。



(THE ANSWER編集部)