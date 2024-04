Snow Manが、本日26日発表の『オリコン令和ランキング(令和元年〜5年)』アーティスト別セールス部門「新人ランキング」で1位を獲得。期間内売上460.0億円となり、期間内売上300億円超えはSnow Manのみとなった。■期間内売上300億円超えはSnow Manのみアーティスト別セールス部門「新人ランキング」は、音楽ソフト〈シングル、アルバム、ミュージックDVD・Blu-ray Disc(以下BD) 〉とデジタル〈デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング〉の総売上金額が最も高かった新人アーティストを発表するもの。Snow Manの期間内売上460.0億円の内訳は、42.2%(194.2億円)が音楽映像、28.8%(132.3億円)がアルバム、26.7%(123.0億円)がシングル、2.3%(10.5億円)がストリーミングとなっている。

メンバーの阿部亮平は、「心から光栄に思います、ありがとうございます! これまで僕たちがいただいた賞や、獲った『初』の記録は全て、Snow Manのことを日々愛し、応援してくださる皆様のおかげです」と、感謝の思いを述べた。期間内売上の42.2%を占める音楽映像作品の中でも、「オリコン令和ランキング」作品別売上数部門「ミュージックDVD・BDランキング」4位にランクインした『Snow Man LIVE TOUR2022 Labo.』、6位『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』を含む、期間内にリリースした4作すべてが50万枚超えでTOP10入りを記録。ほか、期間内売上28.8%を占めるアルバムでは、同ランキング作品別売上数部門「アルバムランキング」4位『i DO ME』、5位『Snow Labo. S2』、7位『Snow Mania S1』がランクインしており、期間内3作すべてが100万枚超えでTOP10入りした。26.7%を占めるシングルでは、同ランキング作品別売上数部門「シングルランキング」で3位にランクインした「KISSIN' MY LIPS / Stories」、11位「Grandeur」を含む、期間内8作すべてが80万枚を超えてTOP30入りを果たしている。<集計期間:2019/5/13付〜2024/1/8付 実質集計期間:2019年4月29日(月)〜2023年12月31日(日)>