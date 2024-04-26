ブライトンvsマンチェスター・C スタメン発表
[4.25 プレミアリーグ第29節](AMEXスタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 アダム・ララーナ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 42 オデル・オファイア
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 フリオ・エンシソ
FW 24 シモン・アディングラ
FW 31 アンス・ファティ
FW 55 マーク オマホニー
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 6 ナタン・アケ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 25 マヌエル・アカンジ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 21 セルヒオ・ゴメス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー ボブ
FW 11 ジェレミ ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 アダム・ララーナ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
控え
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 42 オデル・オファイア
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 フリオ・エンシソ
FW 24 シモン・アディングラ
FW 31 アンス・ファティ
FW 55 マーク オマホニー
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 6 ナタン・アケ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 25 マヌエル・アカンジ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 21 セルヒオ・ゴメス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー ボブ
FW 11 ジェレミ ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります