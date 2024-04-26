[4.25 プレミアリーグ第29節](AMEXスタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 5 ルイス・ダンク

DF 19 バレンティン・バルコ

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 13 パスカル・グロス

MF 14 アダム・ララーナ

MF 15 ヤクブ・モデル

MF 20 カルロス・バレバ

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 1 バルト ヴェルブルッヘン

DF 3 イゴール

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 42 オデル・オファイア

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 10 フリオ・エンシソ

FW 24 シモン・アディングラ

FW 31 アンス・ファティ

FW 55 マーク オマホニー

監督

ロベルト・デ・ゼルビ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 6 ナタン・アケ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 16 ロドリ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 25 マヌエル・アカンジ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 82 リコ・ルイス

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 21 セルヒオ・ゴメス

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 52 オスカー ボブ

FW 11 ジェレミ ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります