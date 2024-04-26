[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](アデラールスホルスト)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ゴー・アヘッド・イーグルス]

先発

GK 1 J. de Lange

DF 2 M. Deijl

DF 3 G. Nauber

DF 4 J. Kramer

DF 5 B. Kuipers

MF 8 E. Linthorst

MF 10 P. Rommens

MF 18 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン

FW 11 ボビー アデカニエ

FW 23 O. Edvardsen

FW 32 T. Baeten

控え

GK 22 エルウィン ムルダー

GK 30 S. Jansen

DF 15 D. James

DF 24 L. Everink

DF 25 J. Amofa

MF 20 X. Blomme

MF 21 E. Llansana

FW 7 S. Tengstedt

FW 16 V. Edvardsen

FW 27 F. Stokkers

FW 29 J. Breum

監督

René Hake

[フェイエノールト]

先発

GK 1 ジュスティン バイロー

DF 3 T. Beelen

DF 4 L. Geertruida

DF 18 G. Trauner

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 6 R. Zerrouki

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 27 A. Milambo

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 Y. Minteh

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

GK 31 コスタス・ランプロー

DF 2 バルト ニューコープ

DF 15 M. López

MF 10 C. Stengs

MF 16 T. van den Belt

MF 32 O. Lingr

FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ

FW 9 上田綺世

FW 25 L. Sauer

監督

スロトアルネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります