ゴー・アヘッド・イーグルスvsフェイエノールト スタメン発表
[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](アデラールスホルスト)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ゴー・アヘッド・イーグルス]
先発
GK 1 J. de Lange
DF 2 M. Deijl
DF 3 G. Nauber
DF 4 J. Kramer
DF 5 B. Kuipers
MF 8 E. Linthorst
MF 10 P. Rommens
MF 18 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
FW 11 ボビー アデカニエ
FW 23 O. Edvardsen
FW 32 T. Baeten
控え
GK 22 エルウィン ムルダー
GK 30 S. Jansen
DF 15 D. James
DF 24 L. Everink
DF 25 J. Amofa
MF 20 X. Blomme
MF 21 E. Llansana
FW 7 S. Tengstedt
FW 16 V. Edvardsen
FW 27 F. Stokkers
FW 29 J. Breum
監督
René Hake
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 Y. Minteh
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 M. López
MF 10 C. Stengs
MF 16 T. van den Belt
MF 32 O. Lingr
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 9 上田綺世
FW 25 L. Sauer
監督
スロトアルネ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ゴー・アヘッド・イーグルス]
先発
GK 1 J. de Lange
DF 2 M. Deijl
DF 3 G. Nauber
DF 4 J. Kramer
DF 5 B. Kuipers
MF 8 E. Linthorst
MF 10 P. Rommens
MF 18 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
FW 11 ボビー アデカニエ
FW 23 O. Edvardsen
控え
GK 22 エルウィン ムルダー
GK 30 S. Jansen
DF 15 D. James
DF 24 L. Everink
DF 25 J. Amofa
MF 20 X. Blomme
MF 21 E. Llansana
FW 7 S. Tengstedt
FW 16 V. Edvardsen
FW 27 F. Stokkers
FW 29 J. Breum
監督
René Hake
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 3 T. Beelen
DF 4 L. Geertruida
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 Y. Minteh
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 M. López
MF 10 C. Stengs
MF 16 T. van den Belt
MF 32 O. Lingr
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 9 上田綺世
FW 25 L. Sauer
監督
スロトアルネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります