2024年2月に公開されたアリ・アスター監督の最新作『ボーはおそれている』のブルーレイ&DVDが、8月2日にリリースされることが決定した。DVDレンタルも同日にスタートする。

ブルーレイはアウタースリーブケース仕様の豪華版で、ヒグチユウコイラストポストカードが付属。また、対象店舗でブルーレイまたはDVDを購入すると、先着でオリジナル特典がプレゼントされる。

本作は、些細なことでも不安になる男“ボー”が、母親の怪死を知り、現実か妄想か区別のつかない壮大な里帰りをする奇妙なスリラー。情緒不安定な危うい人間を演じさせたら天下一品のホアキン・フェニックスがボーを演じている。

劇中のアニメーションを担当したのは、ストップモーションアニメ『オオカミの家』が日本でスマッシュヒットしたチリの映像作家クリストバル・レオンとホアキン・コシーニャ。

『ボーはおそれている』ブルーレイ、DVD

2024年8月2日(金)発売

ブルーレイ 6,600円(税込) BIXF-0425/4907953224469

DVD 4,400円(税込) BIBF-3636/4907953224476

<ブルーレイ>

【映像特典】

・予告集

【仕様・封入特典】

・アウタースリーブケース

・ヒグチユウコイラストポストカード

<DVD>

【映像特典】

・予告集

<店舗別特典>

【Amazon.co.jp】ビジュアルシート4枚セット

【楽天ブックス】A4クリアポスター +抽選で豪華景品が当たるキャンペーンを実施

※特典はなくなり次第終了。

発売元:株式会社ハピネットファントム・スタジオ

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

©2023 MOMMY KNOWS BEST LLC, UAAP LLC AND IPR.VC FUND II KY. All RIGHTS RESERVED.