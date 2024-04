DXTEENが7月17日に発売する初のアルバム『Quest』から、Da-iCEのボーカル花村想太が作詞作曲を手がけた楽曲「Good Luck」を先行配信した。「Good Luck」はゲームの世界にいるような世界観で、“仲間と協力プレイでどんな難関も一緒に乗り越えられる”と言う気持ちを歌った“Quest”ソング。細かい歌い分けやハードなラップに注目だ。さらに、この楽曲の振り付けはDa-iCEの和田颯監修のもと、世界的人気なK-POPのコレオも数々手がけるコレオグラファーのRenaが手がけた。歌詞になぞらえ、“1人じゃクリアできないステージを全員で乗り越える”姿を、冒険感溢れるフォーメーションで魅せる。

リリース情報



1stアルバム『Quest』発売日:2024年7月17日(水)形態数:3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)【初回限定盤A(CD+DVD)】品番:YRCS-95121価格:¥3,182(税抜) / ¥3,500(税込)・CD1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. モク゛モク゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’ Bonus Track. Always・DVD内容未定・初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード 1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.プリントシール 1枚(初回限定盤Aver. 2種類の中から1枚をランダム封入)【初回限定盤B(CD+DVD)】品番:YRCS-95122価格:¥3,182(税抜) / ¥3,500(税込)・CD1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. モク゛モク゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’ Bonus Track. Always・DVD内容未定・初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード 1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.プリントシール 1枚(初回限定盤Bver. 2種類の中から1枚をランダム封入)【通常盤(CD ONLY)】品番:YRCS-95123価格:¥2,545(税抜) / ¥2,800(税込)・CD1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. モク゛モク゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’・初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード 1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.セルカトレカ 1枚(通常盤ver. 12種類の中から1枚をランダム封入)