¡Ú£Õ¡½£²£³¡Û¥¨¡¼¥¹£Í£Æ¾¾ÌÚ¶êÀ¸àÁ°È¾¤Î¤ß¸òÂåá¤¬ÊªµÄ¡¡¡ÖÈ½ÃÇÁá¤¹¤®¡×¡ÖÂà¾ìÂÐºö¡×
¡¡£Õ¡½£²£³ÆüËÜÂåÉ½¤¬£²£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹£Í£Æ¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê£²£°¡á£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¤¬Á°È¾¤Î¤ß¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤êÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£±¡½£±¤ÇÁê¼ê¤Ë£±¿ÍÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤¿ÍÍø¤ÊÅ¸³«¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¾¾ÌÚ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤ÏÁ°È¾£³£°Ê¬¤Ë·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾¾ÌÚ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Çº£Âç²ñ¤âÀä¹¥Ä´¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬±²´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼Ìã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¾¾ÌÚ¸òÂå¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾¾ÌÚ¸òÂå¥«¡¼¥É¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤â¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¾¾ÌÚ¸òÂå¤«¡¼¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤À¤±¤ÉÂà¾ìÂÐºö¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤òÁá¡¹¤Ë¸òÂå¤·¤¿ÂçÃÀ¤Êºö¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£