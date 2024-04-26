南盤江で環境改善、サギが集まる川に 中国雲南省
16日、雲南省曲靖市沾益区を流れる南盤江で餌を探すサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
【新華社曲靖4月25日】中国雲南省曲靖市はここ数年、市内の沾益（せんえき）、麒麟両区の南盤江流域を統合管理し、水質浄化と河岸の環境整備を進めてきた。南盤江は珠江上流に当たる。沾益区の雲竜社区（コミュニティー）ではアオサギやコサギが群れを成して浅瀬を歩き、餌を探す様子がよく見られる。
16日、雲南省曲靖市沾益区を流れる南盤江で餌を探すサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、雲南省曲靖市沾益区を流れる南盤江で撮影したサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、雲南省曲靖市沾益区を流れる南盤江で撮影したサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、雲南省曲靖市沾益区を流れる南盤江で羽を休めるサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、南省曲靖市沾益区を流れる南盤江で撮影したサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、南省曲靖市沾益区を流れる南盤江の上空を舞うサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、雲南省曲靖市沾益区を流れる南盤江で餌を探すサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、雲南省曲靖市沾益区の南盤江のほとりで羽を休めるサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、南省曲靖市沾益区を流れる南盤江の上空を舞うサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）
16日、南省曲靖市沾益区を流れる南盤江の上空を舞うサギ。（曲靖＝新華社配信/孫文来）