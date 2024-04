ミニストップが運営するソフトクリームの専門店「ミニソフ」では、ドリンクを振って完成させる新感覚のドリンクスイーツ「ごろっと果実のふりふりシェイクソフト」が2024年4月26日(金)から発売されます。味はいちご、バナナ、マンゴーの3種類!

MINI SOF(ミニソフ)「ごろっと果実のふりふりシェイクソフト」

価格:各税込590円

発売日:2024年4月26日(金)

販売店舗:ミニソフ5店舗

ソフトクリーム専門店ならではの、本格的な味がたのしめる「ごろっと果実のふりふりシェイクソフト」

好きな回数シェイクして楽しみながら食べられる、ミニソフならではのこれからの時期に食べたいシェイクソフトです ︎

ごろっと果実のふりふりシェイクソフト マンゴー

「ごろっと果実のふりふりシェイクソフト マンゴー」はソフトクリームとトロピカルマンゴージュースと氷を合わせたドリンク。

ごろっとした完熟マンゴー果実がのった、贅沢なシェイクです。

ごろっと果実のふりふりシェイクソフト いちご

「ごろっと果実のふりふりシェイクソフト いちご」は甘酸っぱいいちごがごろっと入ったストロベリーソースと氷を自慢のソフトクリームで合わせた見た目華やかで可愛いドリンクです。

ごろっと果実のふりふりシェイクソフト バナナ

「ごろっと果実のふりふりシェイクソフト バナナ」は糖度が高いエクアドル産のバナナと、ソフトクリーム、北海道産特選牛乳と氷を合わせたクリーミーなバナナシェイクです。

ドリンクを振って完成させる新感覚のドリンクスイーツ「ごろっと果実のふりふりシェイクソフト」はミニストップが運営するソフトクリームの専門店「ミニソフ」より4月26日(金)より発売されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ふりふりして完成する、新感覚のドリンクスイーツ!ミニソフ「ごろっと果実のふりふりシェイクソフト」 appeared first on Dtimes.