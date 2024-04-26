中国、有人宇宙船「神舟18号」を打ち上げ
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/李剛）
【新華社酒泉4月25日】中国は25日、有人宇宙船「神舟18号」を積んだ運搬ロケット「長征2号F遥18」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/李剛）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/李剛）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/李剛）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/李剛）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/李剛）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/李剛）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/貝赫）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/金立旺）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を積み、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/貝赫）
25日、有人宇宙船「神舟18号」を載せ、上昇する長征2号F遥18。（酒泉＝新華社記者/李志鵬）