【Stellar Blade】4月26日 発売価格: スタンダードエディション 8,980円 デジタルデラックス版 9,980円 CEROレーティング:D(17歳以上対象)プレイ人数:1人

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5用アクション「Stellar Blade」を本日4月26日に発売する。価格はスタンダードエディション8,980円、ダウンロード版のゲーム本編に各種DLCが付属するデジタルデラックス版が9,980円。

本作は、シューティングRPG「勝利の女神:NIKKE」などで知られる、韓国のSHIFT UPが手掛けるアクション。物語は“ネイティブ”と呼ばれるクリーチャーから地球を取り戻すため、第7空挺部隊所属の兵士、イヴが地球に降り立つところから始まる。本作では美しさと恐ろしさが見事に溶け合い、細部にまで渡って描かれる荒廃した世界を味わい尽くせる。

【『Stellar Blade』先行予約トレーラー(日本語音声)】【『Stellar Blade』(Project EVE) ストーリートレーラー | PS5】【ストーリー】

「失われし楽園を取り戻せ」

地球は未知の凶悪なクリーチャーに占領され、地上は荒廃し、残された僅かな人類は宇宙コロニーへと押しやられている。

敵対勢力ネイティブによって壊滅した地球を取り戻し、人類を救う使命を果たすため、コロニーの部隊に所属するイヴは、荒れ果てた地上へと降り立つ。

彼女は立ちはだかるネイティブを駆逐し、人類の文明の跡を巡る。そして隠された真実のピースをつなぎ合わせ、この任務が一筋縄ではいかないことに気づく。その行く手には、幾重もの困難が待ち受けていた……。

登場キャラクター

イヴ

宇宙にある人類の避難所コロニーで生まれたイヴ。彼女が地球へ降り立ったとき、ある悲劇が起きた。ネイティブから地球を奪還すべく第7空挺部隊が作戦を開始した矢先、激しい奇襲によってイヴの部隊は壊滅的な被害を受けた。

絶体絶命のピンチに陥ったイヴだったが、アダムという名の回収屋に助けられ、地球に残る人類最後の都市「ザイオン」へと導かれる。

アダムや、後に出会うリリーという名のエンジニアの力を借り、イヴはネイティブ殲滅の使命を果たすべく、再び歩み始める。

ザイオンの住民らはイヴのことを「天使」と呼ぶ。イヴはネイティブが潜む危険地帯へと足を踏み入れる中で、驚くべき真実を知ることとなる。自身を待ち受けているのは、何も強大な敵との戦いだけでないことに、やがてイヴは気づく。その価値観も、これまでに貫いてきた信念も、何もかもがゆらぎ始めることとなる。

タキ

第7空挺部隊を率いる勇敢な指揮官。その類まれなる戦術的洞察力、戦闘能力、サバイバルスキルにより勲章を授与された優秀な兵士。ネイティブを駆逐するための強襲部隊を率いるのに、タキ以上の適任はいなかった。

しかし、部隊は思いもよらない事態に陥る。降下中に奇襲を受け、タキとイヴを除き第7空挺部隊は全滅してしまったのだ。故郷である地球に降り立つやいなや、2人の前にはネイティブが立ちはだかり、悪夢のような光景が眼前に広がっていた。

リリー

かつて地球へと降下した第5空挺部隊のエンジニア。リリーは降下作戦中に部隊と離れ離れになってしまった。彼女はその後なんとか生き残り、イヴの信号を探知するまで身を潜めて過ごしていた。

誠実かつ優秀な技術者で、ネイティブに立ち向かうイヴのサポートに尽力する。その才能を活かし、イヴの装備を改良し任務の手助けをする。

アダム

荒れ果てた大地を放浪する回収屋。ザイオンとそこで暮らす生き残りたちの役に立つ物資を探し回ることを生業としている。

街の外に出向く際は単独行動を取り、基本的に他の生存者と交流することはほとんどない。ただし、ザイオンの指導者であるオルカルとは必要に応じて関わり、街の再建のために必要な「ハイパーセル」の回収を一任されている。

地球へ降り立つも窮地に陥った第7空挺部隊のもとへ現われたアダムはイヴを救出する。その後、2人は互いに協力しあい、ハイパーセルを探し、ザイオンの住民を助けながら、ネイティブとの戦いに挑んでいく。

スリル満載のハイスピードアクション

荒廃した地球を巡り、手にしたブレードを振るって、ハイスピードな戦いで敵に立ちむかう。強大なボスとの戦闘では、力だけでなく知略も鍵となる。

心に刻まれる物語

隠された真相、そして深遠なるテーマが秘められた物語を紐解いていく。ストーリーは息つく暇もなく展開し、イヴは時に重大な決断を迫られることとなる。

デジタルデラックスエディション

価格:9,980円

【同梱内容】

・PS5用ゲーム本編(デジタル版)

・スターゲイザースーツ(イヴ用)

・ハーフリム本編グラス(イヴ用)

・クアドロプルスクエアイヤリング(イヴ用)

・スターゲイザーコート(リリー用)

・スターゲイザーウェア(アダム用)

・スターゲイザーパック(ドローン用)

・2,000SP EXP

・5,000ゴールド(ゲーム本編内通貨)

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.