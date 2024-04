主演、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督によるSF超大作『デューン 砂の惑星PART2』のプレミア配信が開始となった。では本作の本編冒頭10分映像の無料独占配信がスタートしている。

全世界で特大ヒットを記録し、圧巻の映像体験で世界中を驚愕させた『デューン 砂の惑星PART2』。初日3日間のオープニング興行収入は、全米では前作『DUNE/デューン 砂の惑星』を約2倍上回る8250万ドル、全世界累計でも1億8250万ドルを記録し、監督の超えのオープニングを切った。

日本では、初日3日間と3日間限定の先行上映を加えると2億4919万円を記録。これは前作『DUNE/デューン 砂の惑星』との比較で120%となり、前作越えのヒットスタートとなる。また、アメリカの大手批評サイトでは、批評家スコア93%、観客スコア95%フレッシュを記録し、絶賛の声であふれている(本記事掲載時点)。さらに、ファン待望の『PART3』の製作も正式に発表となり、今後の展開にも注目が集まる。

主人公ポールを演じるのはのティモシー・シャラメ。ポールと運命の恋に落ちる砂漠の民・チャニを『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤが演じる。さらに新キャストには『ミッドサマー』のフローレンス・ピュー、『エルヴィス』のオースティン・バトラーらが加わり、夢のオールスターキャストが実現した。

監督は、『メッセージ』『ブレードランナー2049』のドゥニ・ヴィルヌーヴ。音楽には映画音楽の巨匠が顔を揃え、 豪華キャスト&スタッフが集結している。

吹替声優陣には、ポール・アトレイデス(ティモシー・シャラメ)の声を『千と千尋の神隠し』のハク役で知名度を上げた入野自由が前作から続投。新キャラクターとして強いインパクトを残したフェイド=ラウサ・ハルコンネン(オースティン・バトラー)の声を「ドラえもん」のジャイアン役で知られる木村昴、皇女イルーラン(フローレンス・ピュー)の声を「鬼滅の刃」胡蝶しのぶ役の早見沙織が演じるなど、今話題の豪華吹替声優が揃った。

前作ではIMAX認証のデジタルカメラでの撮影が4割程度にとどまったものの、今回は全編IMAX撮影が実現。壮大な宇宙の映像や大迫力のサンドワームの総攻撃はこれまでに類を見ないほど迫力満点だ。アクション、ストーリー、映像、すべてが前作よりパワーアップし、脅威のスケールで放つ人類未踏のSFアクション超大作となっている。

では、『デューン 砂の惑星PART2』の本編冒頭10分映像の無料独占配信が開始。2024年4月26日から6月4日まで鑑賞することができる。

また、宣伝アンバサダーの町田啓太が本作の見どころを語るスペシャルインタビュー映像も公開された。町田はお気に入りのシーンや作品の魅力を熱弁しながら、ファンへ向けて「パート1、パート2は個人的にセット感があるので、いろんな情報をキャッチしておいてパート3に備えておきましょう!」とシリーズ第3弾への期待を膨らませるメッセージを贈った。



映画『デューン 砂の惑星PART2』は2024年4月26日(金)よりプレミア配信開始(字幕版・吹替版)。

