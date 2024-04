【「勝利の女神:NIKKE すいーとえんかうんと」1巻】4月26日 発売価格:770円【「勝利の女神:NIKKE すいーとえんかうんと」1巻 イラスト集付き特装版】4月26日 発売価格:1,870円

小学館は、マンガ「勝利の女神:NIKKE すいーとえんかうんと」の1巻を4月26日に発売する。価格は770円。なお、同日にはイラスト集付き特装版も1,870円で発売される。

本作は全世界DL数2,500万を越えるアプリゲーム「勝利の女神:NIKKE」の公式コミカライズ作品。2023年11月から「週刊コロコロコミック」で連載が行なわれている。

ココアとソーダが働く「メイド・フォー・ユー」で、Nやアニスがメイドとして働くことになるというストーリーで、ゲームではあまり見られない姿や服装が描かれていく。

また特装版では、作者・雨住キオ氏による描き下ろしたっぷりのイラスト集が付録に。しろまんた氏、リムコロ氏、むちまろ氏が寄稿したイラストも掲載されている。

【「勝利の女神:NIKKE すいーとえんかうんと」1巻あらすじ】

この世界ではニケたちは平和に過ごす──。

Nが、アニスが、ココアとソーダが働く「メイド・フォー・ユー」でメイドとして働くことに……! 一生懸命働く姿やゲームではあまり見ることができない服装などに癒やされること間違いなし!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.