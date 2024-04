【「名探偵コナン 特別編 メイオウの瞳」】4月26日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「名探偵コナン 特別編 メイオウの瞳」を4月26日に発売する。価格は594円。

「名探偵コナン 特別編」は「週刊少年サンデー」連載の本編とは異なり、「コロコロイチバン!」に掲載されている作品。作画は太田勝氏、窪田一裕氏が担当している。今回発売される「メイオウの瞳」は、少年探偵団の面々が大活躍する特別長編となっている。

作中では米花町に現れた“しゃべる野良猫”の調査を始めたコナンたち少年探偵団が、とある事件に巻き込まれていく。

【「名探偵コナン 特別編 メイオウの瞳」あらすじ】

少年探偵団が大活躍の特別長編!

米花町に、しゃべる野良猫があらわれた!?

さっそく調査を開始する少年探偵団が見つけたのは、

AIが搭載された、しゃべる首輪をつけた黒猫だった!

不思議な猫との出会いをきっかけに、事件へと巻き込まれていくコナンたち。

事件の首謀者を見つけ出すことはできるのか!?

