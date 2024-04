Cö shu Nieが、9月にZepp東阪ツアー『Cö shu Nie Album Release Tour 2024“Wage of Guilt”』を開催する。

本情報は、本日4月25日に開催された『A Cöshutic Nie vol.4』Billboard Live TOKYO公演にて発表された。本ツアーは今秋リリースの新作アルバムを携え、9月7日のZepp DiverCity(TOKYO)、9月21日のZepp Osaka Baysideの2カ所で開催される。前作のアルバム以降さまざまなサウンドアプローチで新たな一面を見せ続けるCö shu Nieの集大成となるとのことで、アルバム収録曲やこれまでのヒットナンバーなど、多彩なバンドの世界観が凝縮されたステージが用意される。

また、5月17日には自主企画ライブ『Cö shu Nie presents 「Underground vol.4」』の開催も決定。今回はPull Qusのデザイナーであり、アパレルショップ fenrirのディレクター 桑原守とのコラボレーションで展開されるインスタレーションライブが行われる。

なお、Cö shu Nieは4月27日に『A Cöshutic Nie vol.4 in Billboard Live TOKYO and OSAKA』大阪公演を開催。5月には『SUPER JAPAN EXPO 2024 in Chili』『森、道、市場2024』への出演も控えている。

