40ºÐÂå½é¤ÎµÏ¿¤â¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡À¾Éð¡¦ÃæÂ¼¹äÌé¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1¡½3À¾Éð¡Ê25Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡7Ï¢ÇÔ¡¢ÇòÀ±¤ò°ì¤Ä¶´¤ó¤Ç¡¢ºÆ¤Ó4Ï¢ÇÔ¡£¤½¤Î¶ì¶¤«¤éÀ¾Éð¤òµß¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢40ºÐ¤ÎàµÏ¿¥é¥Ã¥·¥åá¤È¤Ê¤ë°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£1²ó1»àÆóÎÝ¤«¤éÃæÂ¼¹äÌé¤¬º¸ÍãÀþÆÍÇË¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡ÍøÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÂÇ¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£40ÂåÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÏ¿¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤è¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆóÎÝÂÇ¤Îà¸Þ²ó¤ª¤«¤ï¤êá¤Ç¤Ï¡¢ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæÂ¼¤¬4»î¹çÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢09Ç¯5·î3Æü¤«¤éÆ±6Æü¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¡£15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼«¸ÊµÏ¿¹¹¿·¤Ï¥×¥í23Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤¡¢Ìµ»ö¤³¤ìÌ¾ÇÏ¤Î¾ÚÌÀ¡£¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê½éµå¤«¤é¡Ë¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤Ç¡¢º£·î7Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃù¶â3¤Î¼ó°Ì¥¿¥¤¡£¤½¤³¤«¤é¤³¤ÎÆü¤ÎÇòÀ±¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢13»î¹ç¤Ç2¾¡11ÇÔ¤ÎµÞ¹ß²¼¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Á¡¢5¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¤¬ÍèÆü½é¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤Ë¡ÖÃæ·Ñ¤®¤â´Þ¤á¡¢¤³¤³¤Ï°ì¤Ä¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾¾°æ´ÆÆÄ¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¶¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤ÃæÂ¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤³¤ó¤Ê»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤é¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£