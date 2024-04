BUMP OF CHICKENのアリーナツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024>が本日4月25日(木)の東京・有明アリーナ公演をもってツアーファイナルを迎えた。東京・有明アリーナ公演は4月24日(水)と4月25日(木)の2日間で実施され、約2万人を集客した。<ホームシック衛星2024>は、BUMP OF CHICKENの5thアルバム『orbital period』を携えて2008年に開催されたツアー<ホームシック衛星>のリバイバル公演となるものだ。バンド結成日である2月11日(日)の神奈川・Kアリーナ公演を皮切りにスタートし、全国8ヶ所16公演を実施。計15万人を動員する大型ツアーとなった。

■アルバム『Iris』

2024年9月4日リリース

【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】

TFCC-81099〜81100

【通常盤 (CD only)】

TFCC-81101

▼CD内容 ※2形態共通

アカシア / なないろ / クロノスタシス / SOUVENIR / 窓の中から / 邂逅 ほか収録予定 ※曲順未定

▼BD内容 ※初回限定盤のみ

<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024> at ARIAKE ARENA

■<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>

09月07日(土) 埼玉・ベルーナドーム

09月08日(日) 埼玉・ベルーナドーム

09月15日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月16日(月) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月28日(土) 大阪・京セラドーム大阪

09月29日(日) 大阪・京セラドーム大阪

10月27日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

■新曲「邂逅」

2024年4月15日(月)AM00:00配信開始

ダウンロード&ストリーミングリンク

https://bumpofchicken.lnk.to/kaikou





■映画『陰陽師0』

2024年4月19日(金)公開

出演:山粼賢人、染谷将太、奈緒、安藤政信、村上虹郎、板垣李光人、國村隼/北村一輝、小林薫

作:夢枕獏「陰陽師」シリーズ(文藝春秋)

脚本・監督:佐藤嗣麻子(『K-20 怪人二十面相・伝』『アンフェア』シリーズ)

音楽:佐藤直紀

呪術監修:加門七海

配給:ワーナー・ブラザース映画



▼ストーリー

呪いや祟りから都を守る陰陽師の学校であり省庁“陰陽寮”が政治の中心だった平安時代。呪術の天才と呼ばれる若き安倍晴明は陰陽師を目指す学生とは真逆で、陰陽師になる意欲や興味が全くない人嫌いの変わり者。

ある日、晴明は貴族の源博雅から皇族の徽子女王を襲う怪奇現象の解決を頼まれる。衝突しながらも共に真相を追うが、ある学生の変死をきっかけに、平安京をも巻き込む凶悪な陰謀と呪いが動き出す。史上最強の呪術エンターテイメントが幕を開ける。



公式X:@onmyoji0_movie

公式Instagram:@onmyoji0_movie

公式TikTok:@onmyoji0_movie







関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト

◆映画『陰陽師0』 オフィシャルサイト

ライブでは「メーデー」「花の名」「天体観測」「カルマ」といった2008年当時の<ホームシック衛星>でも演奏された楽曲に加え、「ray」「アリア」「望遠のマーチ」といった近年のBUMPの代表曲、そして本編のラストソングではアルバム『orbital period』のオープニングとエンディングを飾る「voyager」と「flyby」を繋ぎ合わせた新曲「voyager,flyby」を披露し、来場した全国のファンを熱狂の渦に巻き込んだ。そして興奮も冷めやらぬ中、10thアルバム『Iris』を9月4日(水)にリリースすることが発表された。BUMP OF CHICKENがアルバムを発表するのは2019年7月にリリースされた『aurora arc』以来、約5年ぶり。このニューアルバムには『ポケモンスペシャルミュージックビデオ 「GOTCHA!」』テーマソング「アカシア」、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』主題歌「なないろ」、劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』主題歌「クロノスタシス」、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 1 第2クールオープニング主題歌「SOUVENIR」、 NHK『18祭(フェス)』テーマソング「窓の中から」、映画『陰陽師0』主題歌の「邂逅」などを収録。そのほかの収録曲は後日アナウンスされる予定だ。本作はBlu-rayが付属する初回限定盤とCDのみの通常盤の2形態で、Blu-rayには本日千秋楽を迎えた<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024>の最終公演の模様が収められる。またアルバムリリースに先がけて、大ヒット公開中の映画『陰陽師0』主題歌にしてアルバム収録曲「邂逅」のミュージックビデオが本日公開された。本作のディレクションを務めたのは、「なないろ」「クロノスタシス」「窓の中から」など近年のBUMP OF CHICKENの代表曲のMVを多数手掛けてきた盟友・林響太朗だ。全編外ロケで撮影された本MVでは、水面に佇み演奏する叙情的なメンバー4人の姿を見ることが出来る。さらにMV後半、宙を舞う無数の形代と白い衣装に包まれたダンサーたちの舞いが折り重なり、メンバー4人と共に楽曲の世界観を体現化していく様はまさに圧巻。どこか祈りごとを思わせるオリエンタルで神秘的な美しさをもったMVに仕上がっている。さらにアルバムリリースにともなってドームツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>を開催することも発表となった。ツアーは2024年9月7日(土)の埼玉・ベルーナドームから10月27日(日)の福岡・みずほPayPayドーム福岡まで4都市で計7公演が行われる。アルバム『Iris』の早期予約者には、本ツアーライブチケットの最速先行抽選に申し込みができるシリアルを特典として配布。各CDショップ・ECサイトでの予約受付は明日4月26日(金)10:00より。以下に、新曲「邂逅」ミュージックビデオの監督を務めた林響太朗氏のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「歌い上げる藤原さんの雄叫びが何度も何度も私の心を震えさせてくれます。楽曲を聴かせていただいて、どこか少しだけ香りが違うような、そんな気持ちになりました。それはきっとこの映画と向き合われたことや今まで生み出してきた音の歴史に、新たな一歩としてまた大切な楽曲になられているんだろうなと感じました。映像の中でも、「新しい一歩」を大切に作りました。「夜明けが星空を迎えに来たら 私の過去が繋いだ未来を選ぶから」楽曲がまた新たな世界へ運んでくれるように。映像も、はるか先の未来まで残るようにと、願いを込めました。是非」──林響太朗 MV監督◆ ◆ ◆