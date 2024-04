滝沢秀明さんが率いる芸能事務所「TOBE」が、初のコンサート『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』を東京ドームで開催しました。全アーティストが集結するもので、2024年3月14〜17日までの4日間、全4公演を実施。出演は三宅健さん、北山宏光さん、Number_i、IMP.、大東立樹さん、wink first、TRAINEE(研修生)となり、「TOBE」の今が分かるコンサートとなりました。

話題を集め続ける「TOBE」とは?

IMP.は中毒性のあるシングルを次々配信

Number_iはEDM調の1stシングル『GOAT』で大ブレーク

東京ドームイベントで見せた、各アーティストの個性と可能性

グループの活躍だけでなく、メンバー個人の活動にも注目

動員数は計22万人、最終日公演は「Prime Video」にて世界配信も実施し、大きな話題となった今回の『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』。今後、「TOBE」がどうなっていくのか、コンサートの観戦記を交えながら、旧ジャニーズタレントとも仕事歴がある、元テレビ局スタッフの筆者が解説していきます。まずは、簡単に「TOBE」のおさらいからしていきましょう。ジャニーズ事務所でタレント・経営者として活躍していた滝沢秀明さんが立ち上げた芸能事務所で、2023年3月16日に設立されたと言われています。元V6の三宅健さんの参加をはじめ、旧ジャニーズJr.(現ジュニア)の7人組グループ「IMPACTors」のメンバーは「IMP.」と改名し活動を開始。さらに、元King & Princeの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが合流して「Number_i」として活動を行います。その他にも、元ジャニーズJr.の大東立樹さん、元Kis-My-Ft2メンバーの北山宏光さんもTOBE所属となり、旧ジャニーズ事務所のタレントがそろいました。オーディションも開催してメンバーを増やし、今回の東京ドームでお披露目となりました。これまで、YouTubeやTikTokなどネット配信がメインだったTOBEでしたが、Number_iとIMP.がそれぞれ楽曲を配信。それに伴い、テレビの音楽番組への出演も増え始め、徐々に全貌が見え始めていました。まず、IMP.ですが、2023年8月18日にデジタルシングル『CRUISIN'』を世界同時配信して華々しくデビュー。IMPACTors時代からパフォーマンスに定評があっただけあり、『CRUISIN'』はキャッチーなメロディと激しいダンスが特徴的な楽曲となりました。さらに3枚目のデジタルシングル『SWITCHing』は、K-POPグループを意識したような激しいEDM調の作品に。中毒性のあるフレーズと、まねしたくなるダンスで大ヒットを記録しました。滝沢さんの秘蔵っ子とも言われるグループであり、メンバーの佐藤新さんは端正なルックスを生かして、俳優としても注目されています。そして、Number_iですが、さすがは元キンプリといったところで、2024年1月1日に配信した1stデジタルシングル『GOAT』からいきなり大ブレークを達成。『GOAT』は、電子音がふんだんに使われたEDM調のラップソングで、デビューシングルとしては実験的な作品となりました。3人の激しいダンスが楽しめるミュージックビデオも大人気となり、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート・JAPAN Hot 100で総合首位を獲得。3月6日に発売されたグループ初のCDシングルも大ヒットを記録し、貫禄を見せつけました。4月1日に放送された『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)4時間30分スペシャルにも出演し、話題に。さらにアメリカ・カリフォルニア州で開催された音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」にも参加。世界的に注目されるフェスに結成したばかりのNumber_iが出演したのも驚きですが、極上のパフォーマンスを見せて評価を得ました。5月27日にはミニアルバム『No.0−ring−』の発売も控え、さらなるブレークが期待されています。2組に共通するのは、世界進出も視野に入れた楽曲制作をしているところ。J-POPやアイドルソングとは一線を画す作品が多く、アジアだけでなくアメリカなどへの挑戦も視野に入れていると考えられます。楽曲が大ヒットしているNumber_i、IMP.を中心として開催された、今回の『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』。Number_iは、会場を掌握する圧巻のステージで、3人とは思えないパワーあふれるパフォーマンスを披露しました。演出も素晴らしく激しいダンスが健在で、世界を狙えるグループであることを証明。また、メンバーの少し天然ボケなMCも楽しく、カッコよさとかわいらしさを兼ね備えたグループとして、さらに進化を遂げそうです。そしてIMP.は大舞台に物怖じすることなく、息のあったダンスパフォーマンスを披露。Number_iとはまた違う、荒々しさも感じるステージで見ている人をワクワクさせるような仕上がりでした。先輩である北山さんからは、トークコーナーでイジりの洗礼を受ける場面も。仲の良さを感じさせるもので、会場を大いにわかせました。三宅健さん、北山宏光さんは、アダルトな雰囲気を感じさせる楽曲を多く歌い、バックダンサーとの相性も抜群でした。三宅さんは『BOY』『Ready To Dance』で軽やかなダンスや美声を披露。北山さんは、『BET』『THE BEAST』など色気満開のステージを数多く見せ、独自の世界観が楽しめました。大東立樹さんの歌声が響き、新ユニット・wink firstは王道アイドルらしい楽曲を聞かせ、被災地支援プロジェクトとなる「to HEROes Project -Act for HOPE-」のチャリティソング『Be on Your side』の歌唱など、バラエティにとんだイベントとなりました。これまで、さまざまなコンサートや舞台を手掛けてきた滝沢さんらしく、それぞれのメンバーが輝くものでTRAINEE(研修生)たちも大活躍。“良い意味”で旧ジャニーズ事務所の精神を踏襲している雰囲気のある演出で、会場のお客さんは大満足だったのではないでしょうか? ベテランから若手まで、それぞれ個性あふれたステージを一度に見ることができるショーは、まとまりもあり素晴らしいものでした。今後の活動について、三宅さんは6月22、23日、北山さんは6月15、16日、Number_iは6月18〜20日、IMP.は6月13、14日に各アーティストによる単独コンサートの開催が発表されました。各メンバーの個別のコンサートの演出も楽しみですが、ぜひとも『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』と同じ構成のアーティストが勢ぞろいするイベントを、定期的に開催してもらいたいところです。今後に期待が持てる『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』でしたが、2024年は各メンバーのソロ活動にも注目です。現在決まっているものでは、北山さんが4月5日からスタートしたドラマ『君が獣になる前に』(テレビ東京系)で主演を担当。平野さんは、『サントリージン翠』『デジタルハリウッド大学』のCMに出演し、イヴ・サンローランのアジアアンバサダーにも就任しています。大東さんは、7月からミュージカル『無伴奏ソナタ -The Musical-』に出演するなど、次々とソロでの活動が発表されています。また、6月5日には三宅さんがオリジナルアルバム『THE iDOL』を発売します。過去には、旧ジャニーズ事務所を辞めたタレントは、なかなかテレビ番組への出演が難しい現状だったことを、自分の目でも見てきました。しかし、時代が変わったことで、「TOBE」のアーティストも起用しやすくなっています。実際、筆者の周りでも「TOBE」のアーティストの注目度は上がっているので、今年は各メンバーが個人でも大活躍する可能性は大です。さらに、今回の『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』が大盛況だったニュースが駆け巡り、各アーティストの注目度がグッと上がりました。ライブの模様は、『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜 Special Edition』としてPrime Videoで4月26日より世界独占配信されるので、さらに注目度が上がることでしょう。2024年は、ドラマやバラエティ番組で活躍するメンバーの姿が見られそうです。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティ番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。