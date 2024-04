BE:FIRST「Masterplan」Behind The Scenesサムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのニューシングル「Masterplan」のMusic Videoの裏側を収めたBehind The Scenes映像が25日、YouTubeにてプレミア公開された。

【動画】BE:FIRST / Masterplan -Behind The Scenes- 今作のMusic Videoは「BE:FIRSTのデビューからこれまでの快進撃の活躍が、偶然ではなく、実は全て計画通りだった」という「Masterplan」の楽曲コンセプトを、過去楽曲のMusic Videoのオマージュシーンや、前作の「Mainstream」の音楽チャート116冠の偉業、東京ドーム公演日を暗示するシーンなど、これまでのBE:FIRSTの出来事が全て事前に計画されていたと感じさせるストーリーを緻密に組み込んだ形で映像で表現した。 楽曲の世界観やBE:FIRSTらしいメイドインジャパンを表現した最後の桜の木のシーンでは、桜の木はコンクリートの地面を突き破ってたたずみ、BE:FIRSTの7人を象徴とするようなたくましい7本の枝の先には満開の桜が咲き誇っている。世界への意思表明となる楽曲のため、BE:FIRSTらしい「HIPHOP」とメイドインジャパンとしての「日本らしさ」の融合に挑戦した最高傑作がここに誕生した。 そんなMusic Videoは公開されると早くもYouTube 人気急上昇中の音楽 #1を獲得し、再生回数も500万回を突破。数多くの張り巡らされた伏線も多くの話題を呼んでいる。 今回公開されたBehind The Scenesでは、様々なシチュエーションやダンスシーンの撮影、ジャケット撮影、舞台裏のオフショットなど、Music Videoの撮影の舞台裏の様子が収められている。 さらに昨日4月24日に公開された「Masterplan」のDance Performance映像では、MVでは明かされなかったコレオグラフの全貌が明らかになり、こちらもYouTube急上昇動画#1を獲得。 4月26日20時からも「Masterplan」に関する映像のYouTubeプレミア公開が予告されている。