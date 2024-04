話題の新店8軒をまとめて紹介！ 「鮨 銀座おのでら」の新店から、話題のスイーツ店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 立喰い鮨 浩也(東京・大門)

2024年3月8日「立喰い鮨 浩也」が大門に開店しました。予約困難店で知られる「鮨 浩也」がオープンしたハイクオリティな立ち食い寿司店です。

立喰い鮨 浩也 写真:お店から

2. シャンドワゾー(埼玉・川口)

2023年12月、JR川口駅東口から徒歩約10分のところにあるパティスリー「シャンドワゾー」本店が、ショップスペースを拡大してリニューアルオープンしました。

シャンドワゾー 写真:お店から

3. 浩也 東京前(東京・大門)

2024年3月14日「浩也 東京前」が大門に開店しました。高級寿司店「鮨 浩也」が和食の垣根を越えて、これまでにない寿司の形を提案する新店です。

浩也 東京前 写真:お店から

4. 鮨処 一石三鳥(東京・汐留)

これまで「住所非公開」や「完全会員制」といったクローズドなスタイルで店舗を展開してきた「一石三鳥」グループが、2024年3月20日に新たな寿司店「鮨処 一石三鳥」を新橋に開店。今回は誰でも予約が可能な、オープンな営業スタイルです。

鮨処 一石三鳥 写真:お店から

5. ワイノログ(東京・広尾)

2024年3月1日、「ワイノログ」が広尾の路地裏、隠れ家のような場所にオープンしました。料理にワインを合わせるのではなく、ワインに料理を合わせる。この今までにないペアリングを楽しめるのが「ワイノログ」です。

ワイノログ 写真:お店から

6. アンジェリーナ(東京・明治神宮前)

2024年4月17日、明治神宮前駅から徒歩4分ほどの場所に誕生した商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」の2階に、フランス・パリのサロン・ド・テ「アンジェリーナ」がオープンしました。

アンジェリーナ 出典:KIKI_poyo◡̈⃝︎さん

7. 鮨 銀座おのでら 名古屋店(愛知・栄)

栄駅から徒歩3分ほどの場所にある名古屋のランドマーク、中日ビル「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋」内に、2024年2月、「鮨 銀座おのでら 名古屋店」がオープンしました。

鮨 銀座おのでら 名古屋店 写真:お店から

8. LA BASE de Chez Lui(東京・代官山)

2024年3月、東急東横線・代官山駅中央口から徒歩約1分の商業施設「フォレストゲート代官山」1Fにオープンした「LA BASE de Chez Lui(ラ バーズ ドゥ シェ リュイ)」は、代官山の名店「Chez Lui」がプロデュースするスイーツのお店です。

LA BASE de Chez Lui 出典:みるみんくさん

