全国のファミリーマートで、砂糖と甘味料不使用のドリンク「果実のあまさ トロピカルミルク / 果実のあまさ ピーチミルク」が販売中です。

ファミリーマート「果実のあまさ トロピカルミルク / 果実のあまさ ピーチミルク」

価格:各258円(税込278円)

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%表示

発売日:東日本エリア 2024年4月16日(火)北日本エリア 2024年4月23日(火)

西日本エリア 2024年4月30日(火)※地域によって発売日が異なります。

発売店舗:全国のファミリーマート約1、300店

※店舗によって取り扱いのない場合があります

「果実の甘さ」は、トレンドの砂糖や甘味料を使用せず、果汁で果実の甘さをたのしめるフルーツミルクです。

果肉を一口目から楽しめるように飲み口が広くなっています。

果実のあまさ トロピカルミルク

「果実のあまさ トロピカルミルク」は、ぶどう、りんご、マンゴー、バナナの果汁を使ったフルーツミルクです。

トロピカルフルーツたっぷりで、これからの季節に飲みたいドリンクです。

果実のあまさ ピーチミルク

「果実の甘さ ピーチミルク」は、ぶどう、もも、りんごの果汁をつかったフルーツミルクです。

ももの甘さが引き出された味わいです。

砂糖と甘味料不使用なのに、果実の甘さを感じられる健康志向の方にもぴったりなドリンク。

「果実のあまさ トロピカルミルク/ 果実のあまさ ピーチミルク」は全国のファミリーマートにて、順次販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 砂糖甘味料不使用の自然な甘さ!ファミリーマート「トロピカルミルク / ピーチミルク」 appeared first on Dtimes.