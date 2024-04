最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

インテックス大阪にて開催される「大阪コミックコンベンション 2024」の主催者物販エリアに「STAR WARS POP UP STORE/OCC2024」が登場!

そんな「STAR WARS POP UP STORE/OCC2024」にて販売される「スター・ウォーズ」グッズを紹介します☆

大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2024「STAR WARS POP UP STORE/OCC2024」

開催期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)

出店場所:大阪コミコン2024 主催者物販エリア

2023年5月に大阪にて初開催された「大阪コミコン」が、2024年も開催決定!

2023年は海外の有名俳優や著名アーティストとの交流、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場など、ポップ・カルチャーの祭典として会場中が熱狂と感動に包まれました。

2回目の開催となる2024年は、各種展示やハリウッドスターなどの海外セレブたちとの撮影会&サイン会をはじめとした様々なイベント実施される予定です。

期間中、大阪コミコン2024主催者物販エリアに「スター・ウォーズ」のポップアップストア「STAR WARS POP UP STORE/OCC2024」が登場!

今回は「STAR WARS POP UP STORE/OCC2024」にて販売されるグッズの一部を紹介していきます。

Tシャツ 各種

価格:各3,850円(税込)

大阪コミコン2024会期中に迎える、5月4日の「スター・ウォーズの日」

「スター・ウォーズの日」を記念した54種ものTシャツコレクションが販売されます!

総柄シャツ 各種

価格:各9,350円(税込)

「スター・ウォーズ」の世界観が存分に楽しめる総柄Tシャツ。

カンティーナ・バンドをはじめとしたお馴染みの宇宙人が描かれたデザインも展開されます。

ジェットストリーム

価格:各2,200円(税込)

「ダース・ベイダー」や「ストームトルーパー」などをプリントしたジェットストリーム。

メタリックなボディに「スター・ウォーズ」のアートが映える、スタイリッシュなボールペンです。

蓋付きタンブラー 440ml

価格:各3,300円(税込)

テレビドラマシリーズ『マンダロリアン』のデザインを使用した蓋付きタンブラー。

作中に登場する「グローグー」のかわいらしいアートも必見です。

Air Pods Pro (第1/2 世代)用ケース

価格:各2,200円(税込)

スマートフォンアクセサリーなどを展開する「PGA」から「Air Pods Pro (第1/2世代)用ケース」が登場。

宇宙要塞「デス・スター」や「グローグー」デザインがラインナップされます。

5月4日の「スター・ウォーズの日」にピッタリなファッションアイテムなど、ファン必見のグッズが盛りだくさん。

大阪コミックコンベンション 2024に登場する「STAR WARS POP UP STORE/OCC2024」の紹介でした☆

3DAYPASSと1日入場券が販売決定!大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2024 3DAYPASSと1日入場券が販売決定!大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2024 続きを見る

マーベルやスター・ウォーズのスマホアクセサリーを販売!PGA「大阪コミコン2024」ブース マーベルやスター・ウォーズのスマホアクセサリーを販売!PGA「大阪コミコン2024」ブース 続きを見る

© Lucasfilm Ltd

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「スター・ウォーズ」の先行&特別販売グッズ!大阪コミコン2024「STAR WARS POP UP STORE/OCC2024」 appeared first on Dtimes.