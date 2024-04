ロックバンド・BUMP OF CHICKENが、9月4日に10thアルバム『Iris』をリリースすることが決定した。あわせてドームツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』の開催も発表された。BUMP OF CHICKENのアルバムは、2019年7月発売の『aurora arc』以来5年ぶり。初回限定盤(CD+Blu-ray)、通常盤(CD)の2形態で、『ポケモンスペシャルミュージックビデオ 「GOTCHA!」』テーマソング「アカシア」、NHK 連続テレビ小説『おかえりモネ』主題歌「なないろ」、劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』主題歌「クロノスタシス」、テレビアニメ『SPY×FAMILY』Season1 第2クールオープニング主題歌「SOUVENIR」、 NHK『18祭(フェス)』テーマソング「窓の中から」、映画『陰陽師0』主題歌の「邂逅」などが収録予定となっている。

初回限定盤のBlu-rayには、この日東京・有明アリーナで千秋楽を迎えたアリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024』最終公演の模様が収められることも決定した。今作を携えたドームツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』は、9月7日の埼玉・ベルーナドームを皮切りに、10月27日の福岡・みずほPayPayドーム福岡まで4都市で計7公演が行われる。ニューアルバム『Iris』の早期予約者には、ツアーライブチケットの最速先行抽選に申し込みができるシリアルを配布。各CDショップ・ECサイトでの予約受付はあす26日午前10時からスタートする。■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』日程9月7日(土):埼玉・ベルーナドーム9月8日(日):埼玉・ベルーナドーム9月15日(日):愛知・バンテリンドーム ナゴヤ9月16日(月):愛知・バンテリンドーム ナゴヤ9月28日(土):大阪・京セラドーム大阪9月29日(日):大阪・京セラドーム大阪10月27日(日):福岡・みずほPayPayドーム福岡