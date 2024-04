Aile The Shotaが、新曲「new blood feat. Maddy Soma」のライブ映像を公開した。本楽曲は4月19日にリリースされたEP『omen』に収録されており、プロデューサー・Yohji Igarashiによる軽快なビートに、Aile The ShotaとCookie PlantのMaddy Somaによるフロウ・リリックがのる話題の1曲だ。今回公開されたライブ映像は、3月28日にZepp Hanedaで開催された<PANDORA organized by Aile The Shota>で初披露された際のもの。ライブではこの日限りのスペシャルコラボとして、ダンスチームのTHE SPC BOYS CLUBもステージに参加している。

デジタルEP『omen』

2024年4⽉19⽇(⾦) リリース

iTunesプレオーダー:https://itunes.apple.com/album/id1737206145?app=itunes



収録内容

1.Villains feat. edhiii boi, Novel Core (Prod. Yohji Igarashi)

2.hungover feat. Kenya Fujita (Prod. VLOT)

3.new blood feat. Maddy Soma (Prod. Yohji Igarashi)

4.NEBULA (Prod. VLOT)

2024年4⽉19⽇(⾦) リリースiTunesプレオーダー:https://itunes.apple.com/album/id1737206145?app=itunes収録内容1.Villains feat. edhiii boi, Novel Core (Prod. Yohji Igarashi)2.hungover feat. Kenya Fujita (Prod. VLOT)3.new blood feat. Maddy Soma (Prod. Yohji Igarashi)4.NEBULA (Prod. VLOT)

<PANDORA organized by Aile The Shota>配信情報

・アーカイブ配信期間

2023年5⽉12⽇(⽇) 23:59まで



・出演

-LIVE

AileThe Shota / Bleecker Chrome / vividboooy / Cookie Plant / Js Morgan / edhiii boi / ShowMin

orSavage



-DANCE

Dr.SWAG / THE SPC BOYS CLUB / Ryusei harada + ASUPI + Macoto



・視聴チケット

https://abema.tv/live-event/154ea32a-e622-42b6-b7ad-1bbfb1a61d6f

※アーカイブ配信は⽣配信と⼀部内容が異なりますので、ご了承ください

※アーカイブ配信には特典BTS映像が⼊っております

・アーカイブ配信期間2023年5⽉12⽇(⽇) 23:59まで・出演-LIVEAileThe Shota / Bleecker Chrome / vividboooy / Cookie Plant / Js Morgan / edhiii boi / ShowMinorSavage-DANCEDr.SWAG / THE SPC BOYS CLUB / Ryusei harada + ASUPI + Macoto・視聴チケットhttps://abema.tv/live-event/154ea32a-e622-42b6-b7ad-1bbfb1a61d6f※アーカイブ配信は⽣配信と⼀部内容が異なりますので、ご了承ください※アーカイブ配信には特典BTS映像が⼊っております

<Aile The Shota Oneman Tour 2024>

【福岡】

⽇程:2024年7⽉7⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00

会場:DRUM LOGOS



【宮城】

⽇程:2024年7⽉11⽇(⽊) OPEN 18:00 / START 19:00

会場:仙台Rensa



【愛知】

⽇程:2024年7⽉15⽇(⽉・祝) OPEN 16:00 / START 17:00

会場:名古屋 DIAMOND HALL



【北海道】

⽇程:2024年7⽉20⽇(⼟) OPEN 16:00 / START 17:00

会場:札幌 PENNY LANE24



【⼤阪】

⽇程:2024年7⽉28⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00

会場:なんばHatch



【東京】

⽇程:2024年8⽉2⽇(⾦) OPEN 18:00 / START 19:00

会場:Zepp Haneda(TOKYO)



チケット種別・料⾦︎

・整理番号付き⾃由:\5,500 (税込み)

・2階指定席(東京・⼤阪公演のみ):\6,000 (税込み)



※1ドリンク別

※⼩学⽣以上有料、未就学児⼊場不可

※お⼀⼈様1申込みにつき4枚まで(同⾏者は⾮会員でも購⼊可)

※2階着席指定:Aile The Shota fanclub、B-Town Architect 限定抽選販売



・Aile The Shota fanclubチケット先⾏予約

受付締切:2024年5⽉6⽇(⽉)23:59

ご⼊会はこちらから https://ailetheshota.tokyo/fanclub/



・B-Town Architect / B-Town Residentチケット先⾏予約

受付期間:5⽉7⽇(⽕) 12:00〜5⽉19⽇(⽇)23:59

※受付URLは決まり次第ご案内致します。



【Aile The Shota fanclub・B-Town(Architect)会員限定企画】

fanclub会員とB-Town会員でチケットをご購⼊いただいた⽅を対象に以下の特典企画をご⽤意いたしました。



1.Aile The Shota サイン⼊りカードプレゼント(全員対象)

2.「Salud with ATS」合計100名様



※終演後、Aile The Shotaと簡単なミート&グリートを実施(予定)

その他の詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

【福岡】⽇程:2024年7⽉7⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00会場:DRUM LOGOS【宮城】⽇程:2024年7⽉11⽇(⽊) OPEN 18:00 / START 19:00会場:仙台Rensa【愛知】⽇程:2024年7⽉15⽇(⽉・祝) OPEN 16:00 / START 17:00会場:名古屋 DIAMOND HALL【北海道】⽇程:2024年7⽉20⽇(⼟) OPEN 16:00 / START 17:00会場:札幌 PENNY LANE24【⼤阪】⽇程:2024年7⽉28⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00会場:なんばHatch【東京】⽇程:2024年8⽉2⽇(⾦) OPEN 18:00 / START 19:00会場:Zepp Haneda(TOKYO)チケット種別・料⾦︎・整理番号付き⾃由:\5,500 (税込み)・2階指定席(東京・⼤阪公演のみ):\6,000 (税込み)※1ドリンク別※⼩学⽣以上有料、未就学児⼊場不可※お⼀⼈様1申込みにつき4枚まで(同⾏者は⾮会員でも購⼊可)※2階着席指定:Aile The Shota fanclub、B-Town Architect 限定抽選販売・Aile The Shota fanclubチケット先⾏予約受付締切:2024年5⽉6⽇(⽉)23:59ご⼊会はこちらから https://ailetheshota.tokyo/fanclub/・B-Town Architect / B-Town Residentチケット先⾏予約受付期間:5⽉7⽇(⽕) 12:00〜5⽉19⽇(⽇)23:59※受付URLは決まり次第ご案内致します。【Aile The Shota fanclub・B-Town(Architect)会員限定企画】fanclub会員とB-Town会員でチケットをご購⼊いただいた⽅を対象に以下の特典企画をご⽤意いたしました。1.Aile The Shota サイン⼊りカードプレゼント(全員対象)2.「Salud with ATS」合計100名様※終演後、Aile The Shotaと簡単なミート&グリートを実施(予定)その他の詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

ライブ・イベント情報-

▼<ARABAKI ROCK FEST.24>

出演⽇・会場:2024年4⽉28⽇(⽇) / みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく

※HANAGASA STAGE 14:00〜出演

https://arabaki.com/



▼<GANMI presents「舞踏会」with Aile The Shota , eill>

出演⽇・会場:2024年4⽉29⽇(⽉・祝)/ ⼤阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

出演⽇・会場:2024年5⽉4⽇(⼟・祝) / 東京・⼭野ホール

https://ganmiofficial.com/



▼<VIVA LA ROCK 2024>

出演⽇・会場:2024年5⽉3⽇(⾦・祝) / さいたまスーパーアリーナ

※CAVE STAGE 10:25〜出演

https://vivalarock.jp/2024/



▼<2024 IANN DIOR ASIA TOUR IN TOKYO>

出演⽇・会場:2024年5⽉16⽇(⽊)/ duo MUSIC EXCHANGE

※オープニングアクト出演

https://jetmusic-official.com/2024/04/12/iann-dior-tokyo/



▼<KOBE MELLOW CRUISE 2024>

出演⽇・会場:2024年5⽉25⽇(⼟) / KOBE MELLOW CRUISE 特設会場 (神⼾メリケンパーク)

※tofubeatsのステージにフィーチャリングアーティストとして出演

出演⽇・会場:2024年5⽉26⽇(⽇) / KOBE MELLOW CRUISE 特設会場 (神⼾メリケンパーク)

※BMSG POSSEとして出演

https://kobe-mellow-cruise.com/



▼<⽇⽐⾕⾳楽祭2024>

出演⽇・会場:2024年6⽉8⽇(⼟)、9⽇(⽇) / ⽇⽐⾕公園

※出演⽇未定

https://hibiyamusicfes.jp/2024/



▼<LuckyFes'24>

出演⽇・会場:2024年7⽉14⽇(⽇)/ひたち海浜公園

https://luckyfes.com/

▼<ARABAKI ROCK FEST.24>出演⽇・会場:2024年4⽉28⽇(⽇) / みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく※HANAGASA STAGE 14:00〜出演https://arabaki.com/▼<GANMI presents「舞踏会」with Aile The Shota , eill>出演⽇・会場:2024年4⽉29⽇(⽉・祝)/ ⼤阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール出演⽇・会場:2024年5⽉4⽇(⼟・祝) / 東京・⼭野ホールhttps://ganmiofficial.com/▼<VIVA LA ROCK 2024>出演⽇・会場:2024年5⽉3⽇(⾦・祝) / さいたまスーパーアリーナ※CAVE STAGE 10:25〜出演https://vivalarock.jp/2024/▼<2024 IANN DIOR ASIA TOUR IN TOKYO>出演⽇・会場:2024年5⽉16⽇(⽊)/ duo MUSIC EXCHANGE※オープニングアクト出演https://jetmusic-official.com/2024/04/12/iann-dior-tokyo/▼<KOBE MELLOW CRUISE 2024>出演⽇・会場:2024年5⽉25⽇(⼟) / KOBE MELLOW CRUISE 特設会場 (神⼾メリケンパーク)※tofubeatsのステージにフィーチャリングアーティストとして出演出演⽇・会場:2024年5⽉26⽇(⽇) / KOBE MELLOW CRUISE 特設会場 (神⼾メリケンパーク)※BMSG POSSEとして出演https://kobe-mellow-cruise.com/▼<⽇⽐⾕⾳楽祭2024>出演⽇・会場:2024年6⽉8⽇(⼟)、9⽇(⽇) / ⽇⽐⾕公園※出演⽇未定https://hibiyamusicfes.jp/2024/▼<LuckyFes'24>出演⽇・会場:2024年7⽉14⽇(⽇)/ひたち海浜公園https://luckyfes.com/

関連リンク

◆Aile The Shota オフィシャルサイト

◆BMSG オフィシャルサイト

◆Aile The Shota オフィシャルサイト◆BMSG オフィシャルサイト

<PANDORA organized by Aile The Shota>の模様は、5月12日までABEMAで独占配信中だ。