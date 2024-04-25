＜Aile The Shota Oneman Tour 2024＞



【福岡】⽇程：2024年7⽉7⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00会場：DRUM LOGOS【宮城】⽇程：2024年7⽉11⽇(⽊) OPEN 18:00 / START 19:00会場：仙台Rensa【愛知】⽇程：2024年7⽉15⽇(⽉・祝) OPEN 16:00 / START 17:00会場：名古屋 DIAMOND HALL【北海道】⽇程：2024年7⽉20⽇(⼟) OPEN 16:00 / START 17:00会場：札幌 PENNY LANE24【⼤阪】⽇程：2024年7⽉28⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00会場：なんばHatch【東京】⽇程：2024年8⽉2⽇(⾦) OPEN 18:00 / START 19:00会場：Zepp Haneda(TOKYO)チケット種別・料⾦︎・整理番号付き⾃由：\5,500 (税込み)・2階指定席(東京・⼤阪公演のみ)：\6,000 (税込み)※1ドリンク別※⼩学⽣以上有料、未就学児⼊場不可※お⼀⼈様1申込みにつき4枚まで(同⾏者は⾮会員でも購⼊可)※2階着席指定：Aile The Shota fanclub、B-Town Architect 限定抽選販売・Aile The Shota fanclubチケット先⾏予約受付締切：2024年5⽉6⽇(⽉)23:59ご⼊会はこちらから https://ailetheshota.tokyo/fanclub/・B-Town Architect / B-Town Residentチケット先⾏予約受付期間：5⽉7⽇(⽕) 12:00〜5⽉19⽇(⽇)23:59※受付URLは決まり次第ご案内致します。【Aile The Shota fanclub・B-Town(Architect)会員限定企画】fanclub会員とB-Town会員でチケットをご購⼊いただいた⽅を対象に以下の特典企画をご⽤意いたしました。1.Aile The Shota サイン⼊りカードプレゼント(全員対象)2.「Salud with ATS」合計100名様※終演後、Aile The Shotaと簡単なミート&グリートを実施(予定)その他の詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。