Kis-My-Ft2が5月8日にリリースする通算10枚目となるオリジナルアルバム『Synopsis』より、新曲「I Miss You」のミュージックビデオを公開した。「I Miss You」はチルなラップスタイルの大人な失恋ソング。メンバー同士の掛け合いや、電話のコール音をサンプリングしたアイデアにも注目してほしい1曲となっている。ミュージックビデオは、メンバーそれぞれが駅やコインランドリー、車の中など楽曲で描かれている“キミ”との思い出の場所を表現したシチュエーションで撮影を行ったソロシーンと、楽曲のアクセントの一つである「電話」から着想し、電話ボックスのセットで撮影したシーンを織り交ぜながら構成されている。楽曲で描かれる切ない心情が表現された映像に仕上がった。

発売日:2024年5月8日(水)◾️初回盤A[CD+DVD] [CD+Blu-ray]¥4,180(税込)[CD収録内容]M1 “10th” OvertureM2 Loved OneM3 C'monovaM4 Connecting!!M5 Keep it 100M6 WANI-WANIM7 Chillax’M8 HEARTBREAKERM9 B-SIDEM10ほしゆいM11 With...M12 I Miss You全11曲 / 12Track※「Chillax’」は初回盤A / 通常盤のみ収録になります。[DVD / Blu-ray収録内容]・「Loved One」Music Video・「I Miss You」Music Video・「I Miss You」Solo EditKento Senga ver.Toshiya Miyata ver.Wataru Yokoo ver.Taisuke Fujigaya ver.Yuta Tamamori ver.Takashi Nikaido ver.全6 ver.収録・「Synopsis」制作メイキングドキュメンタリー[封入特典] 動画視聴シリアルナンバー / 応募券[仕様] スリーブ仕様◾️初回盤B[CD+DVD] [CD+Blu-ray]¥4,180(税込)[CD収録内容]M1 “10th” OvertureM2 Loved OneM3 C'monovaM4 Connecting!!M5 Keep it 100M6 WANI-WANIM7 HEARTBREAKERM8 B-SIDEM9ほしゆいM10 With...M11ResetM12 I Miss You全11曲 / 12Track※「Reset」は初回盤B / 通常盤のみに収録。[DVD / Blu-ray収録内容]・キスマイビビリランド・メンバープロデュース/監修した楽曲の作品コンセプトを語るソロインタビュー[封入特典] 動画視聴シリアルナンバー / 応募券[仕様] スリーブ仕様◾️通常盤[CD] ¥3,300(税込)[CD収録内容]M1 “10th” OvertureM2 Loved OneM3 C'monovaM4 Connecting!!M5 Keep it 100M6 WANI-WANIM7 Chillax’M8 HEARTBREAKERM9 B-SIDEM10ほしゆいM11 With...M12 ResetM13 Forever girlM14笑って 泣いてM15 I Miss You全14曲 / 15Track※「Forever girl」「笑って 泣いて」は通常盤のみに収録[初回封入特典]動画視聴シリアルナンバー / 応募券[初回仕様]初回スリーブ仕様+フォトブック12P◾️×××××.POP UP STORE限定商品¥3,960(税込)https://pop-up.merch-company.jp/s/j/?ima=0410[CD収録内容]DISC1M1 “10th” OvertureM2 Loved OneM3 C'monovaM4 Connecting!!M5 Keep it 100M6 WANI-WANIM7 HEARTBREAKERM8 B-SIDEM9 ほしゆいM10 With...M11 I Miss YouDISC2M1 FearM2 SO BLUEM3 Two as OneM4 想花M5Lemon PieM6 Sweet Melody全16曲17Track[Blu-ray収録内容]・「Fear」Music Video・「Two as One」Music Video・「想花」Music Video・「Sweet Melody」Music Video※動画視聴シリアルナンバー / 応募券の封入はございません。