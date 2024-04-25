Kis-My-Ft2、新曲「I Miss You」MV公開。“キミ”との思い出を切なく表現
Kis-My-Ft2が5月8日にリリースする通算10枚目となるオリジナルアルバム『Synopsis』より、新曲「I Miss You」のミュージックビデオを公開した。
◆「I Miss You」MV
「I Miss You」はチルなラップスタイルの大人な失恋ソング。メンバー同士の掛け合いや、電話のコール音をサンプリングしたアイデアにも注目してほしい1曲となっている。
ミュージックビデオは、メンバーそれぞれが駅やコインランドリー、車の中など楽曲で描かれている“キミ”との思い出の場所を表現したシチュエーションで撮影を行ったソロシーンと、楽曲のアクセントの一つである「電話」から着想し、電話ボックスのセットで撮影したシーンを織り交ぜながら構成されている。楽曲で描かれる切ない心情が表現された映像に仕上がった。
『Synopsis』
◾️初回盤A
[CD+DVD] [CD+Blu-ray]
￥4,180(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 Chillax’
M8 HEARTBREAKER
M9 B-SIDE
M10ほしゆい
M11 With...
M12 I Miss You
全11曲 / 12Track
※「Chillax’」は初回盤A / 通常盤のみ収録になります。
[DVD / Blu-ray収録内容]
・「Loved One」Music Video
・「I Miss You」Music Video
・「I Miss You」Solo Edit
Kento Senga ver.
Toshiya Miyata ver.
Wataru Yokoo ver.
Taisuke Fujigaya ver.
Yuta Tamamori ver.
Takashi Nikaido ver.
全6 ver.収録
・「Synopsis」制作メイキングドキュメンタリー
[封入特典] 動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[仕様] スリーブ仕様
◾️初回盤B
[CD+DVD] [CD+Blu-ray]
￥4,180(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 HEARTBREAKER
M8 B-SIDE
M9ほしゆい
M10 With...
M11Reset
M12 I Miss You
全11曲 / 12Track
※「Reset」は初回盤B / 通常盤のみに収録。
[DVD / Blu-ray収録内容]
・キスマイビビリランド
・メンバープロデュース/監修した楽曲の作品コンセプトを語るソロインタビュー
[封入特典] 動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[仕様] スリーブ仕様
◾️通常盤
[CD] ￥3,300(税込)
[CD収録内容]
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 Chillax’
M8 HEARTBREAKER
M9 B-SIDE
M10ほしゆい
M11 With...
M12 Reset
M13 Forever girl
M14笑って 泣いて
M15 I Miss You
全14曲 / 15Track
※「Forever girl」「笑って 泣いて」は通常盤のみに収録
[初回封入特典]
動画視聴シリアルナンバー / 応募券
[初回仕様]
初回スリーブ仕様＋フォトブック12P
◾️×××××.POP UP STORE限定商品
￥3,960(税込)
https://pop-up.merch-company.jp/s/j/?ima=0410
[CD収録内容]
DISC1
M1 “10th” Overture
M2 Loved One
M3 C'monova
M4 Connecting!!
M5 Keep it 100
M6 WANI-WANI
M7 HEARTBREAKER
M8 B-SIDE
M9 ほしゆい
M10 With...
M11 I Miss You
DISC2
M1 Fear
M2 SO BLUE
M3 Two as One
M4 想花
M5Lemon Pie
M6 Sweet Melody
全16曲17Track
[Blu-ray収録内容]
・「Fear」Music Video
・「Two as One」Music Video
・「想花」Music Video
・「Sweet Melody」Music Video
※動画視聴シリアルナンバー / 応募券の封入はございません。
関連リンク
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルX
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルYouTube