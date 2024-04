最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2024年5月3日から5月5日までの3日間、インテックス大阪にて「大阪コミックコンベンション 2024」が開催されます!

今回は「大阪コミコン2024」の主催者物販エリアに登場するポップストア「MARVEL POP UP STORE/OCC2024」のグッズを紹介していきます☆

大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2024「MARVEL POP UP STORE/OCC2024」

開催期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)

出店場所:大阪コミコン2024 主催者物販エリア

2023年5月に大阪にて初開催された「大阪コミコン2023」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場など、ポップ・カルチャーの祭典として会場中が熱狂と感動に包まれました。

そんな大熱狂に包まれた大阪コミコンが2024年も開催決定!

会場となるインテックス大阪では、各種展示やハリウッドスターなどの海外セレブたちとの撮影会&サイン会をはじめとした様々なイベントが予定されています。

期間中「マーベル」のポップアップストア「MARVEL POP UP STORE/OCC2024」が、大阪コミコン2024主催者物販エリアに登場!

マーベルの大人気グッズが数多く展開される予定です。

また、マーベルとの商品化プロジェクトが決定した、BMSG所属のダンスボーカルグループ「MAZZEL(マーゼル)」とのコラボアイテムもラインナップ。

5月3日のステージイベント「大阪コミコンにアッセンブル!マーベル スペシャルアワーステージ」へのMAZZEL出演決定を記念し、夢のプロジェクトを象徴するアイコンが描かれたコラボグッズが特別販売されます。

そんな「MARVEL POP UP STORE/OCC2024」にて販売されるグッズの一部を紹介していきます☆

イベント限定デザイン「ディズニープラス プリペイドカード(プレミアム1か月券)」

価格:1,320円(非課税)

2024年7月26日に日米同時公開となるMARVEL映画『デッドプール&ウルヴァリン』

最新作公開を目前に控えた「デッドプール」を描いた、イベント限定デザインのディズニープラス プリペイドカード(プレミアム1か月券)が販売されます。

ポケットカバー『マーベル・コミック』 シリーズ1 <カバーG/限定>

価格:各2,800円(税込)

MARVELコミックスに登場するキャラクターたちをデザインしたポケットカバー。

「スパイダーマン」や「アイアンマン」など、全6種が展開されます。

BLANK NAME/DEADPOOL/T-SHIRT

価格:各6,600円(税込)

最新映画での活躍にも期待が高まる「ウルヴァリン」と、

頬に手をあてたポーズで登場する「デッドプール」のTシャツがそれぞれラインナップ。

2人のお顔をアップでプリントした、存在感抜群な一着です。

デッドプール&ウルヴァリン/投げキッス/Tシャツ

価格:3,850円(税込)

フロント面に親指を立てポーズを決める「デッドプール」を描いたTシャツ。

背面には「ウルヴァリン」に投げキッスを送る「デッドプール」がプリントされています。

デッドプール&ウルヴァリン/ハート/刺繍キャップ

価格:3,850(税込)

ハートのアイコンに「デッドプール」と「ウルヴァリン」のモチーフを刺繍したキャップ。

黒を基調にしたキャップに赤と黄色の刺繍が映えるファッションアイテムです。

ロングスリーブ T シャツ

価格:各5,500円(税込)

MAZZELの大阪コミコン出演決定を記念して製作されたコラボTシャツ。

MARVELヒーローやMAZZELのアイコンを散りばめたロングスリーブTシャツ3種がラインナップされます。

モバイルバッテリー

価格:5,500円(税込)

MAZZELとのコラボデザインを使用したモバイルバッテリー。

フロントにMARVEL、バックにMAZZELのアイコンがレイアウトされています。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』ブース

大阪コミコン2024に、映画『デッドプール&ウルヴァリン』のブースが登場!

ブースでは、映画公開を前にいち早く「デッドプール」と「ウルヴァリン」のフォトスポットが設置されます。

高さ5メートルと規格外なサイズで仕上げられた巨大フォトスポットの前で記念撮影が楽しめます。

数量限定「ムビチケ&オリジナル Tシャツセット」

販売期間:2024年5月3日(金・祝)〜5(日・祝)の3日間

価格:4,000円(税込)※支払いは現金のみ

Tシャツサイズ:フリーサイズ/ユニセックス

購入制限:ひとり2セットまで

販売場所: 大阪コミコン2024「デッドプール&ウルヴァリン」ブース

2024年2月の解禁時に話題となったハートのペアネックレスで「デッドプール」と「ウルヴァリン」を表現したポスターアートのムビチケカードを販売。

ムビチケカードは、「ウルヴァリン」の爪で引き裂かれた「デッドプール」のアイコンが前面にプリントされたオリジナルTシャツもセットになっています。

このセットでしか手に入らない、ファン垂涎の限定グッズです!

※会期中、各日ともに予定している販売枚数がなくなり次第販売終了となります

MARVEL最新映画『デッドプール&ウルヴァリン』グッズが購入できるポップアップストア。

大阪コミックコンベンション 2024に登場する「MARVEL POP UP STORE/OCC2024」の紹介でした☆

© 2024 MARVEL

