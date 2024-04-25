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21:30

米実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）

予想 2.5% 前回 3.4%（実質GDP・前期比年率)

予想 2.9% 前回 3.3%（個人消費・前期比年率)

予想 3.1% 前回 1.6%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 3.5% 前回 2.0%（PCEコアデフレータ・前期比年率)



米卸売在庫（速報値）（3月）

予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)



米新規失業保険申請件数（04/14 - 04/20）

予想 21.4万件 前回 21.2万件



米失業保険継続受給者数（04/07 - 04/13）

予想 180.9万件 前回 181.2万件



23:00

中古住宅販売成約指数（3月）

予想 -0.4% 前回 1.6%（前月比)

予想 N/A 前回 -2.2%（前年比)



26日

0:15

ナーゲル独連銀総裁、気候変動について講演



2:00

米7年債入札（440億ドル）



2:30

パネッタ伊中銀総裁、講演



米主要企業決算

スナップ、インテル、アルファベット、キャタピラー、マイクロソフト、Ｔモバイル



※予定は変更されることがあります。

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