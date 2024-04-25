21:30
米実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第1四半期）
予想　2.5%　前回　3.4%（実質GDP・前期比年率)　
予想　2.9%　前回　3.3%（個人消費・前期比年率)
予想　3.1%　前回　1.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　3.5%　前回　2.0%（PCEコアデフレータ・前期比年率)

米卸売在庫（速報値）（3月）
予想　0.2%　前回　0.5%（前月比)

米新規失業保険申請件数（04/14 - 04/20）
予想　21.4万件　前回　21.2万件

米失業保険継続受給者数（04/07 - 04/13）
予想　180.9万件　前回　181.2万件

23:00
中古住宅販売成約指数（3月）　
予想　-0.4%　前回　1.6%（前月比)
予想　N/A　前回　-2.2%（前年比)

26日
0:15　
ナーゲル独連銀総裁、気候変動について講演

2:00　
米7年債入札（440億ドル）

2:30　
パネッタ伊中銀総裁、講演

米主要企業決算
スナップ、インテル、アルファベット、キャタピラー、マイクロソフト、Ｔモバイル

※予定は変更されることがあります。