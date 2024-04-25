ベルキンは、Apple独自の「DockKit」（自動追跡）技術を採用した世界初の製品となる『Belkin Auto-Tracking Stand Pro with DockKit（以下、Belkin Stand Pro）』を4月25日より発売する。本体価格は29,900円（税込）。

【画像】外カメラ・内カメラどちらでも撮影OK 水平方向360度と縦方向90度の角度調整にも対応

iPhoneの内蔵カメラとDockKit技術によって、自動で静音かつスムーズな電動カメラワークを実現し、被写体の動きを高精度でとらえ続けてくれる。角度調整は水平方向360度と縦方向90度に対応。ボタン1つで追跡機能のオン／オフを切り替えでき、LEDインジケーターですぐに確認可能なので、使い勝手も良いだろう。1回の充電で最長5時間使用が可能と、比較的長めなのもうれしい。

たとえばApple Watchをモニター画面として、AirPodsを収録用マイクとして使えば、リッチな映像の撮影・ライブ配信などをひとりで完結できる。YouTube Shorts、TikTokや、インスタライブ時の大きな味方となること間違い無しだ。

また4月26日～5月6日にかけて、ヨドバシAkibaにて本製品やBelkin関連製品を体験できるイベントも開催される。興味のある方は足を運んでみてほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）