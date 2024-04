プライベートジェットは富裕層が乗るもの。きっと多くの人が、そんな風に思っていることでしょう。でも、搭乗人数いっぱいで利用して割り勘すれば、一人当たりの料金はそれほど高くならないかも……!

↑割り勘なら行ける!

ラグジュアリーホテルを展開するフォーシーズンズのプライベートジェット。これまで、世界中にあるフォーシーズンズリゾートへのツアーなどに使われていたそうですが、期間限定でチャーターが可能になるそう。その料金は、1日11万5000ドル(約1790万円※)。

※1ドル=約155円で換算(2024年4月25日現在)

一人でこれだけの費用をまかなうのは、超富裕層でなければ難しいですが、このプライベートジェットはエアバスA321neoLRを使用。最大48人で搭乗が可能です。

つまり、48人でこのプライベートジェットを利用すれば、1人あたり2396ドル(約37万円)と、一般の私たちでも手が届きそうな価格に抑えられるのです。一例をあげると、日本航空の2024年夏休み期間の運賃を見てみると、東京―ニューヨーク間はエコノミーでも28万円、プレミアムエコノミーなら70万円近くにもなります。そう考えると、このプライベートジェットの料金はかなりお得感があるし、庶民でもプライベートジェットを利用するという夢がかなう可能性も出てくるでしょう。

ちなみに、このプライベートジェットをチャーターする料金は、パイロット3名、エンジニア1名、客室乗務員6名の乗務員のサービスと機内食サービスも込み。プライベートジェットの利用を申し込めば、個別での旅程が計画され、空港から目的地までの移動や、現地での宿泊施設などの手配なども一緒に相談できるとのこと。

フォーシーズンズのプライベートジェットは、出発地が米国であることなどの条件がありますが、気になる方はチェックしてみては?

