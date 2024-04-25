2024年に東京・恵比寿ガーデンプレイスが開業30周年を迎えることを記念して、5月10日（金）から5月12日（日）の3日間、恵比寿ガーデンプレイス全域で“普段着で上質な音楽とグルメを気軽に楽しめるリラックスガーデン”をコンセプトとした音楽フェスティバル『EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN』を開催。今回、出演者・DJなど全プログラムが発表された。

ザ・ガーデンホール、ザ・ガーデンルーム、BLUE NOTE PLACE、センター広場、時計広場では、BLUE NOTE PLACEがセレクトした著名アーティストから若手アーティストまで、多ジャンルの生演奏ライブやDJプレイなど、バラエティ豊かな音楽を楽しむことができる。フリーエリアだけでも一日中遊べる充実のコンテンツとラインナップとなっている。

5月12日（日）ザ・ガーデンホールにて行われる「Blue Lab Beats」のスペシャルゲストとしてKan Sano、Daichi Yamamoto、Kona Roseの3組の出演が決定。5月11日（土）時計広場にはSante Visioniが、5月12日（日）BLUE NOTE PLACEにはHALUが出演する。

さらに、5月11日（土）ザ・ガーデンホール「マリーザ・モンチ」ではJ-WAVE『SAÚDE! SAUDADE…』のプロデューサーでもある中原仁がOpening DJを務め、センター広場のMARIANA公演では、生命力溢れる力強い作品やダイナミックなLIVEパフォーマンスを寺社仏閣など全国で展開している華道家の萩原亮大がパフォーマンス。

出演者

※センター広場(GREEN STAGE) 、時計広場(WHITE SQUARE) はフリーエリア

▼5月10日(金)

ザ・ガーデンホール(YELLOW STAGE)

Celebrate 30th Anniversary of YEBISU GARDEN PLACE with 黒田卓也 & special guest 9m88

出演：黒田卓也(tp)、Corey King (tb,vo)、泉川貴広(p,key)、Kyle Miles(b)、Zach Mullings(ds)

Special Guest：9m88(vo)

Opening DJ :YonYon

ザ・ガーデンルーム(RED STAGE)

Celebrate 30th Anniversary of YEBISU GARDEN PLACE with

SHINICHI OSAWA -MONDO GROSSO DJ SET- Produced by クリス・ペプラー

出演：SHINICHI OSAWA -MONDO GROSSO DJ SET-with Guests RHYME and DONGURIZU Opening Act：Nao Kawamura

センター広場(GREEN STAGE)

Jane Jade(藤原さくら×優河)

【DJ】水原佑果

BLUE NOTE PLACE(BLUE STAGE)

MALIYA

【DJ】Leo Gabriel(NoNations,Connection)

時計広場(WHITE SQUARE)

【DJ】Chloé Juliette

5月10日(金)



▼5月11日(土)

ザ・ガーデンホール(YELLOW STAGE)

マリーザ・モンチ

出演：Marisa Monte(vo,g)、Dadi(b)、Davi Moraes(g)、Pupillo(ds)、Pedrinho da Serrinha(per)

Opening DJ :中原仁（J-WAVE 「SAÚDE! SAUDADE…」producer）[NEW]

ザ・ガーデンルーム(RED STAGE)

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN -PREMIUM SALSA NIGHT-

LIVE：Banda Coribantes Performance：Golden Eggs、MISAKI&MONIKA DJ：DJ Angel、DJ machaco MC：MAY

Lesson：Tetsu&Emi

センター広場(GREEN STAGE)

井上銘 & 小沢咲希 duo／MARIANA／HIMI Trio feat. Marty Holoubek & Masato Mori

【DJ】君嶋麻里江／Future Dance Organization+mini Salsa Lesson／

KATIMI AI／dj yumi-cco

BLUE NOTE PLACE(BLUE STAGE)

kiki vivi lily × Jun Miyakawa, guest Patriq Moody & Budamunk／Alisa with Shin Sakaino Band

【DJ】16thss

時計広場(WHITE SQUARE)

【DJ】HITOMI SETO／DJ QUIETSTORM／Sante Visioni[NEW]

DJ JIN (RHYMESTER / breakthrough) × COJIE (SCORCHER Hi-Fi / MIGHTY CROWN)／plan i

5月11日(土)



▼5月12日(日)

ザ・ガーデンホール(YELLOW STAGE)

Blue Lab Beats

featuring 馬場智章(sax) / 寺久保伶矢(tp)

with special guest Kan Sano, Daichi Yamamoto & Kona Rose[NEW]

Opening DJ：MAHBIE

ALI



ザ・ガーデンルーム(RED STAGE)

Emi Meyer with Special Guest Crystal Kay



センター広場(GREEN STAGE)

Sayaka's Cuban Project feat. Carlos Cespedes／introducing : momo horii／

YANCY & 井上銘 with 大和田慧／RODA DO マルセロ木村

【DJ】Selector SHIO from UNSTOPPABLE／須永辰緒の夜ジャズ

BLUE NOTE PLACE(BLUE STAGE)

Mime／Eminata

【DJ】HALU[NEW]／DJ Mitsu the Beats



時計広場(WHITE SQUARE)

【DJ】Mazlika (Mnchr-m)／Captain Vinyl／DaBook／

FULLHOUSE feat. SAMO BtoB r1ku "ユルハウス"

5月12日(日)

タイムテーブル

5月10日(金) タイムテーブル

5月11日(土) タイムテーブル

5月12日(日) タイムテーブル



そして、恵比寿ガーデンプレイスのプライムリブ専門店「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」、ラグジュアリーホテル「ウェスティンホテル東京」、「アメリカンポーク・キューバサンド・フェスティバル」によるピクニックフードトラックのメニューが決定した。

「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」では、プライムリブカレー、プライムリブカツサンドの２種類、「ウェスティンホテル東京」では、ココナッツカレーナチョス/スパイシートマトボロネーゼナチョスと冷製コーンスープの２種類、「アメリカンポーク・キューバサンド・フェスティバル」ではキューバサンドの名店「DUCK DIVE」「PAN」「SUNSETBEER FC」のメニューを発表した。さらに、BLUE NOTE PLACEでもキューバサンドを販売することが決定。

ロウリーズ・ザ・プライムリブ「プライムリブカレー」

ロウリーズ・ザ・プライムリブ「プライムリブカツサンド」

ウェスティンホテル東京「ココナッツカレーナチョス/スパイシートマトボロネーゼナチョス」、「冷製コーンスープ」

DUCK DIVE「ローストポークキューバサンド」

PAN「蒲田のキューバサンド～世界大会ver.～」

SUNSETBEER FC「SUNSETのキューバサンド」

BLUE NOTE PLACE「“USポーク”キューバンサンド」

さらに、VIPチケット購入にてBLUE NOTE PLACE 2Fラウンジ VIPエリアの利用が可能。（公演当日のみ有効） VIPエリアでは、ビュッフェスタイルでのお食事やおつまみ、アルコールメニュー、ソフトドリンクがすべて食べ放題・飲み放題となっている。公演当日、何度でも楽しむことができる。（利用時間：12:00～21:30）

VIPチケットと一般チケットの販売は下記の通り。チケットはイープラスほか各プレイガイドにて一般発売中。

・5月10日(金)黒田卓也 & special guest 9m88（チケット：一般 ※VIP 予定枚数終了）

・5月10日(金)SHINICHI OSAWA -MONDO GROSSO DJ SET- Produced by クリス・ペプラー（チケット：一般）

・5月11日(土)マリーザ・モンチ（チケット：VIP/一般）

・5月11日(土)EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN-PREMIUM SALSA NIGHT-（チケット：一般）

・5月12日(日)Blue Lab Beats（チケット：VIP/一般）

・5月12日(日)ALI（チケット：VIP/一般）

・5月12日(日)Emi Meyer with special guest Crystal Kay（チケット：一般）