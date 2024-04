4月10日より本格的に活動を開始したSTARTO ENTERTAIMENT。旧ジャニーズ事務所に所属していたアーティストも多く参加しており、活躍に期待が集まっている。しかし、ファンからは《TOBEと被りすぎてつらい……》と悲鳴があがっているようだ。

【貴重写真】Jr.仲間とディズニーランドで記念写真を撮る目黒蓮の姿

King & Prince現メンバーと元メンバーが裏被り

たとえば4月10日にはKing & Princeがレギュラー出演する『キントレ ゴールデンスペシャル』(日本テレビ系)の初回放送があったが、同時間帯にNumber_iが『週刊ナイナイミュージック』(フジテレビ系)に出演した。Number_iといえば、元King & Princeの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太がTOBEに移籍して結成したグループ。King & Princeの現メンバーと元メンバーが見事に裏被りする状況に、ファンからは

《この裏かぶりはエグイよ》

《ファンとして複雑すぎる……》

と悲痛の声があがっていた。

他にもSTARTOとTOBEの「被り」エピソードは多く、その度にネットをざわつかせている。3月18日にTOBEが所属タレント全員参加のチャリティーソング『Be on Your side』をリリースすれば、4月3日にはSTARTOがタレント14組75人が参加するチャリティーソング『STARTO for you』をリリースすると発表。3月14日から3月17日の4日間でTOBEの全アーティストによる東京ドーム公演が開催されたが、4月10日にはSTARTOの主要メンバーが東京ドームで公演をおこなった。

「STARTO ENTERTAIMENTは活動を開始したばかりですから、名前を売り込むためにも派手なパフォーマンスをしたいのはわかります。しかし、まるでTOBEを後追いするような戦略では正直あまり良いイメージにはならないですよね」(芸能ライター)

TOBEの戦略をマネしてるとしか思えない

お互いに似たバックグラウンドを持つ芸能事務所なだけに、たまたま似た戦略を取っただけかもしれないが、少々被りすぎているところもあるようだ。ファンからも

《TOBEの戦略をマネしてるとしか思えない》

《チャリティーをやるのは良いことだけど、ちょっと被り多くない?》

《TOBEを潰そうとしてるんじゃないか》

といった声が上がってしまっている。ちなみに「STARTO ENTERTAINMENT」という社名が発表された時も、STARTとTOを合わせた名称に《TOBEっぽい》《意識してる?》という反応が寄せられていた。戦略まで似ているようでは、「被り」といわれても仕方ないだろう。

「STARTO ENTERTAIMENTが設立された時、TOBEの滝沢社長は《一個人としては見守りたい》《タレント同士はみんな仲がいいし、(共演も)全然ありだと思う》とコメントしていました。今のSTARTOの戦略を見て考えが変わっていなければよいのですが……」(前出・芸能ライター)

今後、TOBEとSTARTO ENTERTAIMENTがどのような関係性が築いていくのかに注目していきたい。