【ABEMAツアー i Golf Shaper Challenge in筑紫ケ丘第2日（2024年4月25日 福岡県那珂川市 筑紫ケ丘ゴルフクラブ＝6906ヤード、パー71 優勝賞金324万円）】

男子ツアーメンバーで最年少18歳のルーキープロ、大嶋港（フリー）が初日6打差の20位から5位に浮上した。1イーグル、4バーディー、1ボギーの5アンダー、66で回り、通算7アンダーにスコアを伸ばし、首位に3打差で優勝戦線に加わった。

首位は1イーグル、7バーディー、1ボギーの8アンダー、63をマークし、通算10アンダーとした坂本雄介（25＝jioworks）。初日首位の大会最年長55歳、手嶋多一（ミズノ）は1アンダー、70で通算9アンダーの2位。3位は8アンダーのL・J・ゴー（29＝フィリピン）、久保田皓也（26＝フリー）の2人。

また7月のIMGA世界ジュニア日本代表に2年連続で選ばれた宮崎・日章学園中3年の長崎大星が6バーディー、ノーボギーの6アンダー、65でフィニッシュ。通算3アンダーで初日117位から35位に順位を上げてアマチュアの首位に立った。

（第2日上位成績速報）

―10（1）坂本雄介 132

―9（2）手嶋多一 133

―8（3）L・J・ゴー

（3）久保田皓也 134

―7（5）大嶋 港

（5）服部雅也

（5）木下康平

（5）照屋佑唯智

（5）伊藤誠道 135

―6（10）藤島豊和

（10）中道洋平

（10）木村太一

（10）尾崎慶輔

（10）野呂 涼 136