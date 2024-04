洋服、バッグ、財布……。これらはウーバーで最も多い忘れ物です。「きっとそうなんだろうな」と思うようなアイテムが並んでいますが、なかには「え?」と耳を疑うような忘れ物も。最近ウーバーが発表した「忘れ物&紛失物ランキング2024」からユニークなものをご紹介しましょう。

↑スマホはよく車内に忘れてしまうけど…

まず、トップ10は次の通りです。

「ウーバーの忘れ物ランキング」TOP10

1位 洋服 2位 カバン 3位 ヘッドフォン 4位 財布 5位 ジュエリー 6位 携帯電話 7位 カメラ 8位 タブレット・本 9位 ノートパソコン 10位 電子タバコ

どれも、多くの人がふだんから持ち歩いているもので、ついつい忘れ物してしまいそうな物ばかりです。

一方、ウーバーでは「ユニークな忘れ物TOP50」も発表。その中から、意外な物をご紹介しましょう。

かつら(前髪用) 義歯 アルコール測定器 Tバック おならセンサー 葉っぱ

ちょっと意味が理解できないような謎のものも……。また、食べ物の忘れ物も多いようで、パスタを車内に忘れてしまい、ドライバーへ「ぜひ食べてください。とてもおいしかったから!」とメッセージを送った人もいたとか。

ちなみに、時間帯別に見ると午後9時から午後10時が、曜日別では月曜日が最も忘れ物が多かったそうです。配車サービスやタクシーなどを利用する際は、くれぐれも忘れ物にご注意ください!

【主な参考記事】

Daily Mail. Uber reveals the most weird and wonderful objects left in its vehicles this year - from a live TURTLE to a whole smoked pork belly. April 18 2024

Uber. The 2024 Uber Lost & Found Index. April 17 2024