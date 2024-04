音楽・ENTERTAINMENT専門誌『Depth』のEDITION 02が5月11日に発売される。表紙巻頭特集はSixTONESの郄地優吾だ。郄地優吾単独としては音楽雑誌初表紙となる。2015年5月1日のSixTONES結成から今年で丸9年。CDデビューから5年目を迎える今、郄地はSixTONESというエンタテインメントの個性をどのようにとらえているのか。SixTONESというグループの中で“郄地優吾としてのエンタテインメント”をどのように考えているのか。結成記念日にリリースされる通算12枚目のシングル「音色」について、また、ジェシー、京本大我、松村北斗、森本慎太郎、田中樹について話を聞いた17,000字インタビューが届けられる。

■雑誌『Depth EDITION 02』



2024年5月11日発売1,430円 (本体:1,300円+税)判型:A4頁数:128PISBN:9784401654796●表紙巻頭:SixTONES/郄地優吾●巻末特集:増田セバスチャン詳細:https://www.shinko-music.co.jp/item/pid165479x/●岩田剛典:ソロアーティストとしてのデビューから約2年半。EXILE、三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーでありながら、“岩田剛典として目指すエンタテイメント”を追求する彼に、“岩田剛典の存在理由”を聞いた10,000字インタビューと、自身初の単独アリーナツアー<Takanori Iwata LIVE TOUR 2024 “ARTLESS”>の4月9日・さいたまスーパーアリーナ公演のライヴレポートの2本立てでお届け。●s**t kingz:国内外の人気アーティストの振付を手がけ、作品の本質を理解しさらに磨きをかけ、各アーティストをより輝く存在へと導き、見る者を魅了し続けているs**t kingzの存在は、まさにエンタテインメント界の中心に在ると言っても過言ではない。結成17年を迎える“今”を語った12,000字インタビュー。●Travis Japan:最新配信シングル「T.G.I. Friday Night」のOriginal Ver.(英語詞)とJapanese Ver.(日本語詞)の2つのバージョン共に、Billboard JAPANダウンロードソングチャート“Download Songs”で堂々の首位を獲得したTravis Japan。“今、Travis Japanとして守っていきたいところと、守るが故に攻めていくべきところ”を聞いた13,000字インタビュー。●JANET JACKSON special guest TLC:2019年に行われた日本武道館公演<JANET JACKSON STATE OF THE WORLD TOUR 2019>から5年ぶりの来日公演<JANET JACKSON TOGETHER AGAIN JAPAN 2024>を詳細ライヴレポート。“また一緒に”という意味の言葉を今回のツアータイトルにした訳とは。●EXILE NAOTO:EXILEのパフォーマーであり、三代目 J SOUL BROTHERSのリーダー兼パフォーマーであり、ダンサー、俳優、ファッションデザイナーの顔も持つ多彩な彼は、さらにHONEST BOYZ®のメンバーとしての顔を持つ。そんなNAOTOが目指すエンタテイメントの形とは。●wakA-Zcre:屋良朝幸と町田慎吾。2人の出逢いは今から遡ること約29年ほど前のことになる。そんな2人が今、時を超えて新たにプロジェクトを結成した。このプロジェクトの意味とは? 2人が目指すエンタテイメントの形とは? 2人のこれまでとこれからを語った15,000字インタビュー。●<to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜>:2024年3月14日から17日。東京ドームで開催されたTOBE所属の全アーティスト(三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、大東立樹、wink first、TRAINEE)による初のライヴ<to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜>より最終日17日のライヴレビュー。●WEST. 神山智洋:2024年4月23日にCDデビュー10周年を迎えたWEST.。その音楽面とWEST.のコレオグラフィーも担うスキルの持ち主でもある神山智洋に、“神山智洋が目指すエンタテイメント”の形と“10周年を迎える自らのグループWEST.”について聞いた15,000字インタビュー。●edhiii boi:初めて曲を作ったのは小学5年生のときだったというedhiii boi。メッセージとして嵌め込まれたリリックは、決して手放しに明るいだけのものではなく、後悔や葛藤や届いて欲しいと願う切実な想いなど、実に人間臭さが漂うものである。常に全力で“今”を生きるedhiii boiという新星の神聖なる感性とは。