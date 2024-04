【ペーパーマリオRPG】5月23日 発売予定価格 パッケージ版:6,578円ダウンロード版:6,500円

ノジマは、5月23日発売予定のNintendo Switch用RPG「ペーパーマリオRPG」のオリジナル特典を本日4月25日に公開した。

ノジマ店頭や通販サイト「ノジマオンライン」での特典は「レジャーシート」に決定。パッケージ版と同じビジュアルが描かれており、60cm×90cmの丁度いい大きさとなっている。ノジマでは現在予約受付中で、特典の数には限りがある。

