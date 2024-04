「アズールレーン」より、ロイヤルに所属する重巡洋艦“チェシャー”が登場!! メリハリが効いたボディラインが魅力的♪

ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン チェシャー 1/7 完成品フィギュア」の予約が受付中だ。

ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン チェシャー 1/7 完成品フィギュア」(30,580円 税込)の予約が受付中だ。

「アズールレーン」より、ロイヤルに所属する重巡洋艦“チェシャー”が登場。

両手を広げてスカートを翻すようにステップを踏むポーズで立体化。

風を受け、ふわりと広がるスカートやなびくベルトが躍動感を演出。

豊かな胸やハリのあるヒップラインに対して、引き締まったウエストやスラリと伸びる手足など、メリハリが効いたボディラインが魅力的。

衣装は光沢やメタリックカラーなどの彩色による質感差や、猫耳を彷彿とさせるヘッドドレスのフリルや装飾の造り込みも見どころだ。

商品の発売は2025年4月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■【あみあみ限定特典】アズールレーン チェシャー 1/7 完成品フィギュア[アルター]

価格:30,580円(税込)

スケール:1/7

サイズ:全高:約260mm

素材:PVC ABS

JANコード:4560228207248

発売日:2025年4月未定

ブランド名:ALTER(アルター)

原作名:アズールレーン

キャラ名:チェシャー

原型:タカク&タケシ

彩色:緋色(scarlet)+渡邊 恭大





<セット内容一覧>

フィギュア本体



<あみあみ限定特典>

A2クリアポスター





※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

