最大88％OFF！「スパイク・チュンソフト ゴールデンウィークセール」開催！「なつもん！」「ARK: Ultimate Survivor Edition」が初セール

スパイク・チュンソフトは、Nintendo Switch/PlayStation 向けダウンロード版タイトルをお得な価格で販売する「ゴールデンウィークセール 2024」を、本日2024年4月25日（木）より各ストアにてスタートした。

セール終了は2024年5月21日（火）まで。人気ソフトがお得に買えるチャンス、ぜひお見逃しなく！ 開催中のゲームセール⇒ ニンテンドーe ショップ・マイニンテンドーストア 「ゴールデンウィークセール 2024 」 対象タイトル 一覧 開催中のゲームセール⇒ コーエーテクモ「ゴールデンウィークセール」開催！ ⇒最大80%OFF！ D3P「GOLDEN WEEK SALE」本日スタート！⇒BNE「ダウンロード版セール」スタート！最大78％OFF！⇒【最大80％OFF!!】PS Store「Golden Week Sale」本日スタート！⇒アークシステムワークス「Golden Week Sale」本日スタート！⇒「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」GWセールに登場⇒最大85％オフ「セガ ゴールデンウィークセール」開催中！ セール期間:2024年4月25日（木）〜2024年5月21日（火） ピックアップタイトル 「なつもん！ ２０世紀の夏休み」 ※初セール



6578 円（税込）→ 5,000 円（税込） 23%OFF

「ARK: Survival Evolved」 4,180 円（税込）→ 3,000 円（税込） 28%OFF https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000013621.html 「ARK: Ultimate Survivor Edition」 ※初セール



7,480 円（税込）→ 5,800 円（税込） 22%OFF https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000016041.html 「AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ」 7,480 円（税込）→ 2,400 円（税込） 67%OFF https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040945.html 「テラリア」 4,180 円（税込） → 1,800 円（税込） 56%OFF https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023877.html PlayStation Store 「ゴールデンウィークセール 2024」 対象タイトル 一覧 セール期間:2024年4月24日（水）〜2024年5月8日（水） ピックアップタイトル 「バルダーズ・ゲート3」 ※初セール



8,580 円（税込）→ 7,722 円（税込） 10%OFF https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007460 「AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ」 7,480 円（税込）→ 2,244 円（税込） 70%OFF https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-AI20000000000000 「テラリア」 2,547 円（税込）→ 1,273 円（税込） 50%OFF https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA01616_00-TERRARIA00000001

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