¡Ø¥·¥êー¥º¿Í¸ý¸º¾¯¡Ù③»ö¶È¾µ·Ñ ¡ØÇÑ¶È¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¤Ø¡Ù»ö¶È¤Î°ú·Ñ¤®¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤È¤Ï¡Ú¹âÃÎ¡Û
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¹âÃÎ¸©¤Ç²¿¤¬µ¯¤¡¢¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¥·¥êー¥º¡£º£²ó¤ÏÁý¤¨¤ëÇÑ¶È¤È»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÏËèÇ¯¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤â½¾¶È°÷20¿Í°Ê²¼¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê»ö¶È¼Ô¤Ï2009Ç¯¤Ë¤Ï2Ëü6000¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç2Ëü¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÇÑ¶È¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ó¥¿ーÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡¦¸¶¹À°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¡Ê»ö¶È¼Ô¿ô¤Ï¡ËÁ´ÂÎ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬650¼Ô¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁËèÇ¯200¤«¤é300¿Í¤¯¤é¤¤¤¬µ¯¶È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤Æ650¼Ô¤Ç¤¹¤«¤éÇÑ¶È¤·¤Æ¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï1000¤°¤é¤¤¤È¤¤¤¦¡¢1000¼Ô¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç»ö¶È¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯1000¼ÔÇÑ¶È¤·¤Þ¤¹¤¬µ¯¶È¤·¤¿Ê¬¤òº¹¤·°ú¤¯¤ÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï650¼Ô¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢1000¤â¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ËèÇ¯ÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ó¥¿ーÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¸¶¡¦¹À°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¿Í¸ý¸º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ä¿ÆÂ²¤Ë·Ñ¤¬¤»¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£º£ÀÖ»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¾ÍèÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡×
¤Ä¤Þ¤ê¹õ»ú¤ÇÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÏËèÇ¯600·ï¤Û¤É¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¥ó¥¿ー¤Ï¤Þ¤º¡¢¿È¶á¤Ê¿ÆÂ²¤Ø¤Î°ú·Ñ¤®¤ò´«¤á¤¿¸å¡¢½¾¶È°÷¤Ê¤ÉÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾µ·Ñ¡á§®¡õA¤ÎÆ»¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤Ø¤Î¾µ·Ñ¤ÏÁ´¹ñ¤ËÊç½¸¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À®Ìó¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ÆºòÇ¯ÅÙ¤Ï¸©Æâ¤Ç42·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥¿ー¤¬Ãç²ð¤·¤¿M¡õA¤Î»öÎã¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¤¤¤ÎÄ®²¼È¬Àî¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¿ÎÍäÀî¤òË¾¤à¤³¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ïº£¡¢Âçºå¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿É×ÉØ¡¦Æü¸þÁ±»Ò¤µ¤ó¤È¥Çー¥Ó¥Ã¥É¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¸µ¡¹¡¢ÃÏ¸µ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤¬1979Ç¯¤«¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¤Ç¤¹¤¬¡¢7～8Ç¯Á°¤«¤éµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò¸µ¤ÎÎ¹´Û·Ð±Ä¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹´Û¤òÇÑ¶È¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥
¸µ·Ð±Ä¼Ô¡¦°ËÆ£¤ß¤«¤µ¤ó
¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¿È¤ÎÎ¹´Û¤Ï¡¢¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤¬¼ç¤Ê½ÉÇñµÒ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©À°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢½ÉÇñ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¥Ëー¥º¤¬½ù¡¹¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Î¹´Û¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÆü¸þ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¼êºî¤ê¤ÇÆâÁõ¤ò°ì¿·¤·¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ·Ð±Ä¼Ô¡¦°ËÆ£¤ß¤«¤µ¤ó
¡Ö¸«¤Æ¤ë»ëÅÀ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ïº£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¡Ê°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¡Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¾ì½ê¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÆü¸þ¤µ¤ó¡£ÅÔ²ñ¤«¤é¹âÃÎ¤Ø¡¢ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤é¤ä¤Þ¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦Æü¸þÁ±»Ò¤µ¤ó
¡ÖÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤â¤Ã¤È´Ä¶¤Î¤¤¤¤½ê¤Ç³Ø¹»¤Ë¤¤¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
Æü¸þ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¹âÃÎ¸©¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¤µ¤ó
¡Ö¼«Á³¤Î»Ä¤êÊý¤¬Â¾¤Î¾ì½ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯·Ê´Ñ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï¸©¤Î´Ñ¸÷¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢¿ÎÍä¥Ö¥ëー¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬½ÉÇñ¤ËË¬¤ì¡¢»ö¶È¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þ¤µ¤ó
¡Ö¹â¾¾¤ÎÊý¤«¤éÍè¤ÆÁÄÃ«²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿ÎÍäÀî¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ»¸å²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤«»ÍËü½½¤Ë¹Ô¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡×
Ï«Æ¯¼Ô¸þ¤±¤ÎÎ¹´Û¤¬´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ø¡£»ö¶È¾µ·Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È¤¬¿·¤·¤¯È¯Å¸¤·¤¿¹¥»öÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»ÍËü½½Ä®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¡Ö»ÍËü½½¡¦¼«µëÇÀ¤ÎÎ¤¡×¡£¤³¤Î¾ì½ê¤â»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸Â³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿À²ÌÍñ¡Ê¤·¤ó¤«¤é¤ó¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿1¤Ä360±ß¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡£Ç»¸ü¤Ç½¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ç¤ËÅìµþ¤äÂçºå¤Î¹âµéÎÁÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë²·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿À²ÌÍñ¡×¤ÎÀ¸»º¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À»³Æâ²ÅÊ¸¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¡£»³Æâ¤µ¤ó¤Ï½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Ç°ÊÁ°¤ÏÅìµþ¤ÎÂç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¡£»ö¶È¤ò·Ñ¤¤¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï»³Æâ¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
»³Æâ²ÅÊ¸¤µ¤ó
¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÍñ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÍñ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼ñÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÍñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ÍñÇÀ²È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â»ä¼«¿È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÇÀ²È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤·¤¿¡Ë¡×
¡Ö¿À²ÌÍñ¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È1999Ç¯¤ËÅìµþ¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶ÉÒ¿Î¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬ÄÅÌîÄ®¤Ç³«¤¤¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Íñ¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿»ôÎÁ¤È´Ä¶¤Ç¤È¤ì¤¿Íñ¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2020Ç¯¡¢ÉÒ¿Î¤µ¤ó¤¬°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤¿¤á63ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÒ¿Î¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦Îë»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢É×¤ÎÉÒ¿Î¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢1¿Í¤ÇÍÜ·Ü¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤â¤¢¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÍÜ·Ü¾ì¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îë»Ò¤µ¤ó
¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ö¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤·¤¬°ìÈÖ¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÎë»Ò¤µ¤ó¤¬Íê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸©¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¡¦°ú·Ñ¤®»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿Ìó20¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»³Æâ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿À²ÌÍñ¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Îë»Ò¤µ¤ó
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿À²ÌÍñ¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£ ¼ç¿Í¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¡×
»³Æâ¤µ¤ó¤ÏÎë»Ò¤µ¤ó¤«¤é»ôÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤ä´Ä¶ºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢º£¤Ç¤Ï»³Æâ¤µ¤ó¤¬4Åï¤Î·Ü¼Ë¤ÇÌó300±©¤Î·Ü¤ò°é¤Æ¡¢1Æü¤Ë180¸Ä¤Û¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë»ÍËü½½Ä®¤Ë°Ü½»¤·¤¿»³Æâ¤µ¤ó¡£º£¤Ç¤ÏÃÏÊý¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Æâ¤µ¤ó
¡ÖÆüº¢¤Îºî¶È¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´Ä¶¤Ï¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡×
»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Ð¤«¤ê¤ÎµîÇ¯¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê½é´üÅê»ñ¤Ê¤É¤ÇÀÖ»ú¤Î·Ð±Ä¤À¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¹õ»ú¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³Æâ¤µ¤ó
¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Íñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤µ¤é¤Ë»ÍËü½½Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
Ç¯´Ö1000¤â¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¡£¤¦¤Þ¤¯¼¡¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¢È¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÃÏ°è·ÐºÑ¤Ï¤·¤Ü¤à°ìÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÊý¸þ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ó¥¿ーÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡¦¸¶ ¹À°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö³Î¼Â¤Ë¿Í¸ý¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¤â»ö¶È¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¾Íè¤Ø»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤³¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©Æâ¤ÇÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿µ®½Å¤ÊÀ¸¶È¤ò¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦°ú¤·Ñ¤®¡¢À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ëº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£